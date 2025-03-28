Тепло, но с дождями. В каких регионах испортится погода в последние выходные марта

Синоптики прогнозируют немалый ветер

На смену теплой и сухой погоде в Украину придут дожди. Уже в последние выходные первого месяца весны, 29-30 марта, ожидаются осадки почти по всей территории страны.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В этот период порывы ветра составят до 15 м/с.

Погода в Украине 29 марта

В субботу на западе страны ожидается теплая погода с дождями. Днем термометр покажет до 16 градусов, а ночью опустит до 2 градусов. Преимущественно во всех областях ожидается дождь с прояснениями. На севере Украины солнышко днем пригреет до +17 градусов, а ночью – до +1 градуса. Осадков в этом регионе синоптики не прогнозируют.

Погода в Украине 29 марта

Восточные области также ожидают сухую теплую погоду: днем будет до +17 градусов, а ночью — до +4 градусов. Центральным регионам синоптики прогнозируют умеренный дождь днем и до +16 градусов. На юге украинцев ожидает дождь, термометр днем покажет до +15 градусов.

Погода в Украине 30 марта

Уже в воскресенье практически во всех областях ожидается небольшое похолодание. На западе и севере страны синоптики прогнозируют умеренные дожди и до +16 градусов днем. Ночью столбик термометра покажет до +3 градусов. Восточные и центральные области ожидает умеренно облачная с небольшими осадками погода. Днем солнце пригреет до +15 градусов, а ночью – до +6 градусов.

Погода в Украине 30 марта

Больше всего с погодой 30 марта повезет югу страны, где синоптики практически не прогнозируют осадки. Днем температура достигнет отметки +17 градусов, а ночью — до +5 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким регионам не повезет с погодой в конце марта.