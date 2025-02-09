"Шо ти тут встала": обікрадена пасажирка поїзда заявила про хамство замість допомоги, реакція Укрзалізниці

Менеджмент компанії обіцяв розібратися у ситуації

В одному з поїздів компанії "Укрзалізниця" стався черговий скандал між пасажиром та провідником.

Про це пише у Facebook потерпіла Марія Сурженко. Жінка їхала із Хуста Закарпатської області до Львова у купе, одна. Потяг виїхав у четвер, 6 лютого, о 21:38 та прибув до Львова у п’ятницю, 7 лютого.

Що сталося

Сурженко пише: вона виставила будильник телефоном на 4:20. Однак, прокинувшись за 10 хвилин до цього, вона побачила, що двері в купе відчинені, а телефону немає.

Жінка зрозуміла, що телефон вкрали. Вона звернулася до провідника з проханням викликати поліцію. Але у відповідь, за її словами, отримала порцію хамства.

"Що я отримала у відповідь? "Укралі? Іді просто поіщі в купе", "Гдє я вазьму тєбє паліцию?" Грубе хамство, абсолютно неадекватна поведінка на прохання пасажира про допомогу. Але далі — ще ганебніше. У сусідньому купе з провідницею знаходився начальник поїзда, а провідниця стоїть біля його купе і розмовляє з ним. Я підбігаю до неї та отримую: "Шо ти тут стала? Ти шо, не відіш?! Я разгаваріваю с начальником поєзда" ", — так описує ситуацію Сурженко.

Вона повторила прохання викликати поліцію, але провідниця не вгамувалася.

"Где я єйо тут тєбє вазьму? Как ти со мной разгаваріваєш?" А начальник поїзда просто ігнорує ситуацію", — обурилася Сурженко. Вона додала: інша провідниця каже, що викликати поліцію може лише провідниця того вагону, в якому вона їхала. На прохання дати телефон та зателефонувати до поліції була відмова, оскільки телефон "не працює".

Зрештою випадковий пасажир дав жінці телефон, щоб вона викликала поліцію. Але на цьому скандал не скінчився: коли поїзд прибув до Львова, начальник потягу почав блокувати Сурженко вхід у вагон і відмовився виконувати вимоги поліції. До того ж відбулось ще й порушення норм Закону України "Про державну мову".

"Я пояснюю ситуацію, прошу перевірити купе провідника, бо маю підозру: коли вона зайшла мене будити, побачила телефон і взяла його. І що відбувається далі? Начальник поїзда фізично блокує мені вхід у вагон, не дозволяє пройти. Відколи це "Укрзалізниця" приватизувала простір? Поліція вимагає його пропустити мене – він просто ігнорує. І весь цей цирк – російською мовою, всупереч закону", — обурилась Сурженко.

Як відреагували в "Укрзалізниці"

На зв’язок з Марією Сурженко вийшов менеджер пасажирського напрямку компанії Владислав Бондар. У коментарях до публікації він попрохав вибачення за пережитий стрес, а також за поведінку співробітників, назвавши її неприпустимою.

Бондар пообіцяв провести розслідування та перевірку цього інциденту, а також вжити відповідних заходів.

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