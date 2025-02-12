Замість повітря - кіптява. Журналіст показав жахливі умови в потягу Дніпро-Хелм. В УЗ вже відреагували

Начальник потягу відмовився давати книгу скарг

Купейний вагон потяга №119 сполученням Дніпро-Хелм заповнив їдкий дим від вугільної пічки. Пасажири змушені були дихати кіптявою у коридорі та купе під час поїздки.

Про жахливі умови подорожі розповів журналіст Сергій Чернявський у Facebook. "Це не погана якість світлин, то так виглядає коридор купейного вагону. Це дим з угарного газу з пічки", — написав журналіст.

Сергій каже, що тричі викликав провідницю через незручності. Спочатку виявилося, що тамбур між причіпними вагонами та потягом замкнений на ключ. При цьому у вагоні пропонували лише чай та каву.

Начальник потяга пояснив, що тамбури зачиняють через випадки крадіжок. Водночас письмового наказу про це він не показав.

Пасажир також звернув увагу на якість постільної білизни Вона була сірого кольору. Коли журналіст попросив книгу скарг, начальник потяга відмовився її надати, як і приходити до вагона.

На ситуацію відреагувала керівниця департаменту зовнішніх та внутрішніх комунікацій Укрзалізниці Анастасія Золотарьова. Вона попросила надати дату поїздки та номер вагона для розслідування інциденту. Інформацію мають перевірити.

Також раніше "Телеграф" писав, що обікрадена пасажирка поїзда заявила про хамство замість допомоги. В Укрзалізниці вже відреагували.