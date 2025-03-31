Украинцы массово жалуются на связь Lifecell за границей: реагирует ли оператор

В компании посоветовали, что делать

Мобильный оператор Лайфселл популярен в Украине, но за ее пределами украинцы жалуются на качество связи. Люди, которые находятся за границей, сообщили о проблемах.

Об этом говорится в комментарии под сообщением в Фейсбук. Мужчина, который находится во Франции сообщил, что у него якобы не работает Lifecell.

"Привет из Франции. У меня не работает лайф во Франции, через вход авторизации невозможно войти, если у меня нет связи с оператором, чтобы получить смс с кодом для авторизации. Какой-то замкнутый круг", — пишет он.

На этот комментарий ему пока не ответили в компании. Но и другой случай, но уже в Эстонии, где пользователь пожаловался, что нет связи.

"Нахожусь в Эстонии. Больше месяца не работает Лайф — нет сети. До этого все было хорошо. Через чат-бот не могу зайти, потому что просит авторизацию, а я не помню пароль. И изменить не могу, потому что смс и звонок не пройдут. Какая может быть причина? Насколько я знаю не только у меня такая проблема в Эстонии", — пишет женщина.

В одном случае представитель Lifecell ответил клиенту в Эстонии, предположив, что проблема может быть связана с распространенными трудностями с сетью в регионе. Представитель порекомендовал включить автоматическое определение сети с помощью настроек SIM-карты, выключить телефон на 10 минут или вручную зарегистрироваться в Elisa Estonia, партнерской сети Lifecell в стране.

Еще одна ситуация произошла в Великобритании. Пользователь Lifecell пишет, что нет связи, но тариф оплачен. По ее словам, телефон не находит сеть.

"Я нахожусь за границей и у меня нет связи. У меня оплачен тариф, на счету есть деньги. Телефон не находит сеть. Я уже обращалась к оператору в телефонном режиме и через чат. Для меня оформляли заявку и пообещали что максимум через 7 рабочих дней заявку рассмотрят и все заработает. Нет, не заработало! Я проверяла свою карточку в трех разных телефонах! Везде сеть не находит! Я выходила из дома и пыталась поймать сеть извне (в большом городе, не в лесу и не в деревне) — не работает. Я меняла настройки сети и в ручном режиме меняла операторов, выключала телефон на 7 минут — вообще никакой разницы! Ни разу связь не появилась! Я сделала все, что мне говорили операторы службы поддержки — без результата! Верните деньги за пакет! И честно объявите своим пользователям, что вы не в состоянии обеспечить связь заграницей! Такой проблемы с вами у меня никогда не было, а я с этой картой уже более 10 лет. Не ожидала, что такое вообще возможно. К сожалению", — написала она.

В пресс-службе заявили, что был составлен запрос в техническую службу и должно было бы поступить сообщение о его решении. Но женщина продолжает утверждать, что ничего не работает.

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