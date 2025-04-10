Вже з 18 квітня на українців чекають серйозні зміни
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Українці цього давно чекали
На Україну після серйозного похолодання та снігової погоди у квітні насувається чи не літня спека. Вже з 18 квітня синоптики обіцяють, що про теплі речі доведеться забути, адже температура може підніматись навіть понад 30 градусів.
Так, на сайті Ventusky у прогнозі зазначено, що 18 числа стовпчики термометрів можуть підніматися до +34 градусів на півдні України. В інших частинах країни стовпчики термометрів можуть підніматися до +28 градусів.
Однак у західних областях буде холодніше – до +21.
При цьому вночі синоптики прогнозують до +9 градусів.
Водночас погодний сайт Weather.com зазначає, що вдень 18 квітня максимальна температура повітря в Україні сягатиме +22 градусів.
У Києві цього дня очікується до +23 градусів вдень та до +11 вночі.
У північній частині країни, місті Суми, синоптики прогнозують також до +23 градусів вдень та до +9 вночі.
На півдні країни 18 квітня синоптики обіцяють до +22 градусів. А вночі – до +9.
Також у прогнозі Ventusky зазначено, що потроху тепліти може розпочати вже з 15 квітня. Температура повітря у південній частині країни вказана до +24 градусів. А вночі може бути 5-6 градусів вище 0.
16 квітня, як вказано на сайті Ventusky, удень може бути до +26 градусів. Однак уночі в деяких областях температура може триматися на рівні 0 градусів.
Тим часом в "Укргідрометцентрі" повідомляють, що потепління почне приходити в Україну вже з 14 квітня. Температура повітря ночами вже не падатиме до "мінусів" як днем раніше. А вдень стовпчики термометрів підійматимуться до +19 градусів у західних областях, до +16 у центральних, на півночі очікується до +15, на півдні — до +16.17 градусів, а у східній частині країни — до +18.
Зазначимо, що наразі прогноз погоди на цьому сайті опубліковано лише до 14 квітня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чи закінчаться зимові "сюрпризи" погоди у травні.