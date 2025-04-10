Вже з 18 квітня на українців чекають серйозні зміни

Українці цього давно чекали

На Україну після серйозного похолодання та снігової погоди у квітні насувається чи не літня спека. Вже з 18 квітня синоптики обіцяють, що про теплі речі доведеться забути, адже температура може підніматись навіть понад 30 градусів.

Так, на сайті Ventusky у прогнозі зазначено, що 18 числа стовпчики термометрів можуть підніматися до +34 градусів на півдні України. В інших частинах країни стовпчики термометрів можуть підніматися до +28 градусів.

Однак у західних областях буде холодніше – до +21.

Прогноз погоди на Ventysky на 18 квітня.

Прогноз погоди на Ventysky на 18 квітня.

При цьому вночі синоптики прогнозують до +9 градусів.

Прогноз погоди на Ventysky на 18 квітня (ніч)

Водночас погодний сайт Weather.com зазначає, що вдень 18 квітня максимальна температура повітря в Україні сягатиме +22 градусів.

Прогноз погоди Weather на 18 квітня. Скріншот Weather.com

У Києві цього дня очікується до +23 градусів вдень та до +11 вночі.

Погода в Києві 18 квітня.

У північній частині країни, місті Суми, синоптики прогнозують також до +23 градусів вдень та до +9 вночі.

Прогноз погоди у Сумах 18 квітня. Скріншот Weather.com

На півдні країни 18 квітня синоптики обіцяють до +22 градусів. А вночі – до +9.

Прогноз погоди у Мелітополі 18 квітня. Скріншот Weather.com

Також у прогнозі Ventusky зазначено, що потроху тепліти може розпочати вже з 15 квітня. Температура повітря у південній частині країни вказана до +24 градусів. А вночі може бути 5-6 градусів вище 0.

Прогноз погоди на Ventysky на 15 квітня.

Прогноз погоди на Ventysky на 15 квітня (ніч)

16 квітня, як вказано на сайті Ventusky, удень може бути до +26 градусів. Однак уночі в деяких областях температура може триматися на рівні 0 градусів.

Прогноз погоди на Ventysky на 16 квітня.

Прогноз погоди на Ventysky на 16 квітня (ніч)

Тим часом в "Укргідрометцентрі" повідомляють, що потепління почне приходити в Україну вже з 14 квітня. Температура повітря ночами вже не падатиме до "мінусів" як днем раніше. А вдень стовпчики термометрів підійматимуться до +19 градусів у західних областях, до +16 у центральних, на півночі очікується до +15, на півдні — до +16.17 градусів, а у східній частині країни — до +18.

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня. Скріншот "Укрдідрометцентр"

Зазначимо, що наразі прогноз погоди на цьому сайті опубліковано лише до 14 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чи закінчаться зимові "сюрпризи" погоди у травні.