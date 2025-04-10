Львів її так і не прийняв: що відомо про дружину Івана Франка і як вона виглядала

Дружину Франка не сприймало львівське суспільство

Сьогодні, 10 квітня, відзначаємо 161-у річницю з дня народження відомої письменниці та публіцистки Ольги Франко. Вона була дружиною відомого письменника Івана Франка, якого поховали на Личаківському цвинтарі. Життя подружжя було непростим, зокрема й через неоднозначне ставлення родини Франка до Ольги.

"Телеграф" розкаже, ким була Ольга Франко, чим займалась, і що відомо про її шлюб з Великим Каменярем.

Що відомо про Ольгу Франко

Ольга Хоружинська народилася у 1864 році у селі Бірки, що на Полтавщині. Походила зі старовинного козацького шляхетського роду. Ольга навчалась у Харківському Інституті шляхетних дівчат і на Вищих жіночих курсах у Києві. Добре володіла французькою мовою, а також відвідувала театри та концерти.

Долесносна зустріч Ольги з Франком відбулась у 1885 році, коли письменник приїжджав до Києва, аби видати україномовний часопис. Звернути увагу на дівчину Івану порадила мати Лесі Українки — Олена Косач. Так вони і познайомилися й почали листуватися. Це тривало пів року.

У 1886 році Іван і Ольга побралися в Павлівській церкві Колегії Павла Ґалаґана в Києві. Кияни сприймали такий союз як єдність Заходу та Сходу України. Переїхавши до Львова, Ольга допомагала письменнику у літературній і громадській праці. Жінка допомагала Франку видавати журнал "Життя і слово", вкладаючи власні кошти.

Ольга Хоружинська, фото з мережі

Також дружина Франка дописувала у феміністичний альманах "Перший вінок". Зокрема, була авторкою статті "Карпатські бойки і їх родинне життя". Там вона писала про побут карпатських українців.

"Була вона вірною помічницею і дружиною тата. Помагала йому в його літературній роботі. Поклавши дітей спати, йшла в його кімнату і там вони обговорювали, опрацьовували і планували нові видання. Мати жила життям тата, була його дорадницею й підтримкою", — розповідала донька подружжя, Анна Франко-Клочко.

Ольга допомагала Франку у літературній діяльності, фото з мережі

Водночас масштабних літературних амбіцій Ольга не мала. Жінка хотіла працювати вчителькою, утім, не володіла добре ні українською, ні польською, ні німецькою. Протягом 55 років жінка так і не вивчила українську на високому рівні.

Однак жінка присвячувала себе родині. У шлюбі Ольги з письменником з'явилось четверо дітей: Андрій, Тарас, Петро та Анна.

Франко з дружиною та дітьми, фото з мережі

Життя з Іваном Франком

У Львові Ольга зіштовхнулась з упередженим ставленням до неї з боку родини письменника. Це відбувалося через те, що вона розмовляла російською на Галичині та походила зі Сходу України. Тож дружина Франка постійно перебувала під тиском львівського суспільства.

"Вершка своєї слави Франко досяг не без допомоги своєї дружини, жінки дуже інтелігентної, яка постійно думала, щоби Франкові "вдома жилося добре". Деякі докоряють Ользі, що вона не зійшлася зі львівським суспільством… Але як це могло бути, коли Ольгу тамошні люди зустріли зовсім нещиро. Франко був для Галичини хорошим женихом, матірки не раз казали самому йому (й Ольга про це знала): "Ось, узяв росіянку, міг би вибрати й багатеньку", — писала сестра Ольги Хоружинської Антоніна.

Дружина Франка у 20-х роках минулого століття, фото з мережі

Постійні соціальні очікування й неприязнь виснажили Ольгу. У неї загострилися сухоти та з'явився психічний розлад. До того ж від епілепсії помер найстарший син Андрій. Невдовзі жінку госпіталізували у "божевільню". У 1917 році помер Франко, а Ольга прожила після його смерті ще 24 роки.

Під час Другої світової війни помер син Франко — Петро. Версії його смерті існують різні, однак у багатьох з них є слід НКВД. Ольги не стало у 1941 році. Її поховали на Личаківському цвинтарі.

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