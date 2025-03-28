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Це найбільше прісноводне озеро України: де воно знаходиться і чим цікаве (фото)

Автор
Катерина Шполянська
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Озеро Ялпуг
Озеро Ялпуг. Фото Колаж "Телеграф"

Це найбільше прісноводне озеро України, унікальна природна та історична перлина Буджацького степу

У південно-західній частині Одеської області, серед величезних просторів Буджацького степу, розташоване озеро Ялпуг — найбільше природне прісноводне озеро України. Воно розкинулося на території понад 149 квадратних кілометрів, маючи максимальну глибину близько 5,5 метрів.

Висота над рівнем моря становить лише 2,4 метри. Водойма є частиною великої Дельти річки Дунай і разом з іншими озерами регіону утворює унікальну екосистему, що має велике природоохоронне значення.

Назва водойми походить від річки Ялпуг, яка бере початок у Молдові та в перекладі з тюркської означає "велике озеро", що повністю відповідає реальності. Ця величезна водойма не дивує своєю природною красою, але й ховає багато секретів і історій, які чекають на відкриття.

Приховані скарби озера

Озеро Ялпуг сполучається з Дунаєм через озеро Кугурлуй, утворюючи найбільшу прісноводну водойму України. Водою живляться річки Ялпуг і Карасулак, а також через водообмін з озером Кугурлуй. Ця унікальна система водообміну створює ідеальні умови для розвитку різноманітної флори і фауни.

Ялпуг є домівкою для численних видів флори і фауни. Береги озера слугують домівкою для багатьох видів птахів, зокрема рідкісних і зникаючих, таких як чаплі, качки і орлани білохвості. Особливо вражаючою є міграція перелітних птахів, які зупиняються на озері під час своїх довгих подорожей. Ця природна станція для птахів є однією з найважливіших у Європі.

Озеро Ялпуг розташоване на одному з найважливіших міграційних шляхів Європи. Тут можна побачити тисячі перелітних птахів під час їхньої щорічної міграції. Воно також грає важливу роль у підтриманні екологічного балансу регіону. Озеро служить природним фільтром для води і забезпечує існування багатьох видів тварин і рослин.

Озеро Ялпуг має не лише природну, а й історичну цінність. У стародавні часи його береги були заселені представниками різних культур, які залишили по собі археологічні пам'ятки. У середні віки водойма використовувалася як важливий транспортний і торговий шлях, пов'язуючи різні регіони Північного Причорномор'я. Археологи знайшли тут сліди давніх поселень, що свідчать про багату історію регіону.

Сучасне значення та природна краса

Сьогодні озеро Ялпуг є популярним місцем для відпочинку серед місцевих жителів і туристів. На його берегах можна знайти затишні пляжі, місця для пікніків і риболовлі. Озеро багате на рибу, тут можна знайти різні види риби, такі як карась, щука та окунь. Риболовля на озері є популярним заняттям серед місцевих жителів і туристів.

Особливо привабливим озеро стає влітку, коли вода прогрівається і можна насолоджуватися купанням чи прогулянками на човнах. Пейзажі навколо Ялпуга надихають художників, фотографів і просто любителів природи. Тихі світанки і заходи сонця над озером створюють неймовірні картини, які залишаються в пам'яті на довгі роки.

На березі озера розташоване місто Болград, що заснували болгари у 1821 році, які переселилися сюди з Бессарабії. З того часу місто стало великим культурним та історичним центром, зокрема для болгарської громади в Україні. Болградський район славиться своїми виноградниками та виноробством, що додає регіону особливого шарму.

Відвідування озера Ялпуг — це не лише можливість насолодитися природою, але й можливість відкрити для себе нові сторінки історії України та Європи. Ця природна перлина чекає на тих, хто хоче пізнати її секрети і красу.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має та як знайти таємниче озеро в Карпатах. Одна з найвідоміших говорить, що в його водах живуть русалки, які заманюють чоловіків на дно.

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#Україна #Озеро #Природа #Ялпуг