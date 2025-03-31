Это самое высокогорное село Украины и жемчужина Карпатского туризма: как до него добраться (фото)

Самая высокое горное село Украины расположено на высоте более 1000 метров над уровнем моря в Карпатском национальном природном парке

Украинские Карпаты славятся своими живописными уголками природы. Среди них особенно выделяется село Дземброня, расположенное в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

Это не только наиболее высоко расположенное село в Украине, но и центр зеленого туризма, который привлекает более 100 тысяч активных отдыхающих ежегодно. Дземброня – идеальное место для тех, кто стремится к гармонии с природой, чистому горному воздуху и роскошным пейзажам.

Расположение и высота

Село Дземброня раскинулось в долине реки Дземброня, на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Самые низкие дома здесь расположены на высоте 1500 метров, а самые высокие – почти на уровне двух километров. Благодаря такому расположению Дземброня считается самым высокогорным населенным пунктом в Украинских Карпатах.

Немного истории

Первые упоминания общины Дземброня датируются 1928 годом. В 1939 году в деревне проживало 1750 человек. После присоединения к СССР село было переименовано в Берестечко, но местные жители проигнорировали это изменение. В 2009 году, благодаря местному референдуму, селу было возвращено историческое название Дземброня.

Сегодня в Дземброне насчитывается около 112 дворов, где проживает около 245 человек. Несмотря на большую высоту и удаленность от крупных городов, село имеет развитую инфраструктуру для туристов, включая места для проживания и питания.

Природная красота и туризм

Дземброня входит в состав Карпатского национального природного парка, что делает его особенно привлекательным для любителей природы. Село окружено величественными горными вершинами, среди которых Бребенескул (2035 м), Ребра (2001 м) и Шпицы (1864 м). Здесь распространены субальпийские луга, кустарники и еловые леса, создающие неповторимую атмосферу для отдыха и активных занятий.

Зеленый туризм

Дземброня стала известным центром зеленого туризма в Украине. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов, которые ищут спокойствие и гармонию с природой. В селе развиты пешеходные маршруты на Черногорский хребет, что делает его отличным стартовым пунктом для тех, кто хочет исследовать самые высокие вершины Украины. Говорят, что именно здесь среди этой особой атмосферы Сергей Параджанов нашел вдохновение для съемок своей легендарной кинокартины "Тени забытых предков".

Как добраться

До Дземброни можно добраться из Ивано-Франковска через Верховину. С Верховины в Дземброню регулярно курсируют маршрутные автобусы. Ближайшая железнодорожная станция находится в Ворохте.

Дземброня – это не только самое высокое село в Украине, но и уникальное место, где можно совместить активный отдых с гармонией с природой. Для тех, кто ищет настоящее спокойствие и хочет исследовать самые высокие вершины Украины, Дземброня станет идеальным выбором.

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