Через ракетний удар постраждав відомий костел у Києві (відео)

Храм знаходиться напроти БЦ Торонто

Вранці 20 грудня росіяни завдали ракетного удару по центру Києва. Внаслідок цього постраждав костел Святого Миколая поблизу станції метро "Олімпійська".

На місці побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він показав пошкоджену будівлю.

У костелі побило вікна. А будівля бізнес-центр напроти зовсім понівечена.

Нагадуємо, у п'ятницю, 20 грудня, близько 07:00 російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків в 3-х районах міста.

Через падіння уламків були пошкоджені будівлі у середмісті столиці. У Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу. В результаті цього виникла пожежа, а також загорілося 5 автомобілів.

За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі, а також загорілася покрівля. Крім того, зафіксовано руйнування на п’ятнадцятому поверсі будівлі, де можуть бути заблоковані люди. Попередньо постраждало 2 особи, яких було госпіталізовано.

Внаслідок удару було пошкоджено будівлю БЦ "Торонто" на вулиці Велика Васильківська. А напроти неї знаходиться костел.

Наразі відомо про 9 постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю. Чотирьох із них госпіталізували. Також виявили тіло одного загиблого.

Раніше "Телеграф" писав, що в РНБО пояснили, чому Росія влаштувала атаку на Київ. Обстріл є відповіддю на втрату стратегічних об‘єктів у РФ.