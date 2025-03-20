У Києві вода з-під крана смердить рибою: чому так і чи небезпечно це

Коли йде активне танення снігів, очищення води складніше, ніж зазвичай, оскільки велика кількість поверхневих забруднень потрапляють у річки

Щороку навесні люди у деяких районах Києва скаржаться на специфічний запах сирої риби, що походить від води з крана. Зокрема, така проблема є на Осокорках на лівому березі Дніпра біля Південного мосту у столиці. Насправді є кілька причин такого явища.

З відповідним питанням "Телеграф" звернувся до директора аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка. Він наголосив, що неприємний запах не може бути з усіх кранів міста, оскільки значна частина водозабору береться із артезіанських свердловин.

"Навесні, коли йде активне танення снігів, очищення води більш складне ніж зазвичай, оскільки дуже багато поверхневих забруднень попадають в річки. Що стосується контролю за якістю води то в "Київводоканалі" та в інших великих містах йде постійний моніторинг. Натомість в численних розливайках води по місту наявність такого контролю під великим запитанням, оскільки те, що вода береться зі свердловини, ще не гарантує її відповідності санітарним нормам", — сказав Сергієнко.

За словами експерта, популярність розливної води багато в чому нав’язана рекламою, але жодних гарантій якості немає. "Київводоканал" змінює джерела забору води, може брати з Дніпра, Десни та підземних джерел. Залежно від якості води, частка цих джерел у загальному водозаборі змінюється.

"На жаль "Київводоканал" серед інших 34 великих водоканалів країни перебуває зараз у скрутному економічному становищі. Якщо раніше тариф на воду переглядався щорічно через зростання вартості електроенергії та мінімальних зарплат, то зараз він вже три роки не переглядається з чисто політичних причин, але політичне втручання в економіку завжди згубно діє на останню", — додав він.

Сергієнко також підкреслив, що багато переваг має хлор, оскільки він швидко очищає воду і швидко випаровується. Однак у більшості водоканалів нині використовують похідні речовини від хлору. Київ поступово переходить на такі.

Експерт радить усім киянам, які відчувають запах риби у воді, звернутися на сайт 1551. За його словами, там реагують дуже оперативно.

Що пишуть у мережі

У березні у соціальних мережах з’явилася велика кількість скарг від киян на запах риби від води з-під крана.

Що кажуть у "Київводоканалі"

У Київводоканалі пояснили, чому вода може мати специфічний запах. Там зазначили, що це пов’язано із сезонними змінами у воді, зокрема з активним розмноженням діатомових водоростей.

"Ці водорості в процесі життєдіяльності виділяють органічні речовини, які надають воді "рибний" або "земляний" запах. Це природне явище, яке зазвичай проявляється навесні та восени, коли температура та сонячне світло сприяють швидкому зростанню водоростей", — пояснили у водоканалі.

Також фахівці запевнили, що запах не впливає на безпеку та якість води за санітарними нормами, хоча може викликати певний дискомфорт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Києвом було зафіксовано вогнище дуже брудного повітря. Він може викликати у людей дискомфорт при диханні за тривалого впливу.