У Маріуполі закінчується вода: як окупанти доводять місто до гуманітарної катастрофи (відео)

Окупанти вже фактично підтвердили екологічну кризу

У тимчасово окупованому Маріуполі закінчується вода. Через дії загарбників місто занурюється у гуманітарну катастрофу.

Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко. Він розповів, що з 3 березня жителям Маріуполя подаватимуть воду з 06:00 до 09:00 вранці та з 18:00 до 21:00 увечері. В решту часу тиск у мережах буде мінімальним.

Це, за даними Андрющенка, пов’язане з обміленням Старокримського водосховища, яке розпочалося ще у 2023 році. Вся справа в тому, що це водосховище є резервним і не передбачене для постійного водопостачання міста. Однак після окупації дане водоймище стало основним.

"Через відсутність води з основного каналу Сіверський Донець, збільшення навантаження на інфраструктуру через масову міграцію росіян посилену дупо**кість окупаційної влади, вже навесні Маріуполь почне відчувати тотальну проблему з водопостачання", — прогнозував ще в грудні Андрющенко.

І ось тепер окупаційний водоканал своїми графіками фактично офіційно підтвердив екологічну кризу та неефективне управління ресурсами.

"Маріуполь продовжує занурюватись у гуманітарну катастрофу з водопостачанням", — резюмував Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що море у Маріуполі та Кирилівці сильно відступило.