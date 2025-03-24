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Мобілізація з 1 квітня: кого з хлопців до 25 років можуть призвати на службу

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Мобілізація
Мобілізація. Фото Колаж "Телеграфу"

Призовників примусово не можуть мобілізувати

Чоловіки віком до 25 років в Україні не підлягають призову на військову службу. Проте існують винятки, за яких навіть молоді громадяни можуть бути мобілізовані.

"Телеграф" розповідає, кого до 25 років можуть призвати у квітні. Згідно зі законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, призову підлягають ті, хто вже має статус військовозобов’язаного.

Так, з 18 років проходити військову службу в ЗСУ можуть:

  • чоловіки, які відслужили в армії у мирний час;
  • випускники військових кафедр або військових вишів, які отримали військово-облікову спеціальність;
  • люди, які пройшли альтернативну (невійськову) службу;
  • колишні працівники поліції, рядового складу МВС або Держмитслужби, які були звільнені зі служби.

Наявність військово-облікової спеціальності або досвіду служби в армії дозволяє таким громадянам брати участь у мобілізаційних заходах, навіть якщо їм менше ніж 25 років. Якщо ж чоловік не має військового досвіду, його не можуть мобілізувати.

Нагадуємо, що деякі категорії українців можуть бути мобілізовані лише у випадку їх особистого рішення. Добровільно мобілізуватися можуть:

  • жінки віком до 60 років, якщо вони придатні за станом здоров’я;
  • призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби — можуть служити за контрактом;
  • люди з інвалідністю;
  • ті, хто отримав право на відстрочку від мобілізації через сімейні обставини.

Раніше "Телеграф" писав, що хлопці віком 18-24 років можуть укласти контракт на 1 мільйон грн, з яких 200 тисяч грн виплачуються одразу, решта – протягом служби. Також за контрактом передбачене щомісячне грошове забезпечення – до 120 тисяч грн. Однак громадяни, які вирішать вступити на військову службу, обійматимуть виключно бойові посади.

Теги:
#Мобілізація #Військова кафедра #призов до 25 років