Родила сына от азербайджанского бизнесмена: что известно о личной жизни экс-"слуги народа" Кормышкиной

Уже бывшая нардеп второй раз вышла замуж и имеет ребенка от предыдущего брака

Ирина Кормышкина — скандальная украинская народная депутат, которая прошла в Верховную Раду в 2019 году от партии "Слуга народа". Уже в 2025 году она сложила свой мандат и получила приговор суда. В 2022 году депутат второй раз вышла замуж за николаевского аграрного бизнесмена Юрия Кормышкина, уже имея сына от первого брака.

"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни Ирины Кормышкиной, которая раньше носила фамилию Аллахвердиева.

Ирина Кормышкина — два замужества и сын

Ирина Кормышкина пришла в Верховную Раду в составе "Слуги народа" с фамилией Аллахвердиева. Это фамилия ее первого мужа — Яшара Новрузовича Аллахвердиева. О первом муже экс-депутатки практически нет информации. Известно, что он бизнесмен азербайджанского происхождения из Николаева. Его отец — известный в Николаевской области мостостроитель, выходец из Азербайджана Новруз Искандерович Аллахвердиев.

Из деклараций Ирины Кормышкиной известно, что у нее есть сын Карим Яшарович Аллахвердиев. Вероятно ребенка политик родила в первом браке с азербайджанским бизнесменом, с которым жила в Николаеве.

Второй раз Ирина вышла замуж уже будучи депутатом — в 2022 году. Ее избранником стал аграрный предприниматель и депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин. Она официально взяла его фамилию. Примечательно, что это тоже был второй брак для бизнесмена — ранее у него была жена Татьяна, также у него есть четверо дочерей, рожденных в первом браке.

Известно, что Юрий Кормышкин — владелец группы компаний "ПАЭК". Он является одним из самых крупных землевладельцев в Николаевской области. Его декларация несколько лет назад поразила журналистов своим изобилием. Кормышкин, как руководитель сельхозпредприятия, задекларировал множество недвижимости и десятки земельных участков для ведения своей деятельности. Также у него есть несколько жилых домов — в Николаеве и области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем запомнилась уже бывшая нардеп Кормышкина. "Корабельная сосна" и любительница тяжелого люкса сложила свои полномочия депутата.