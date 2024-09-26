Потрапила у скандал із "корабельною сосною" і вийшла заміж, будучи депутатом: чим запам’яталася "слуга" Аллахвердієва

Саме вона фігурувала у сексистських висловлюваннях Арахамії та Корнієнка

Ірина Аллахвердієва — народний депутат від партії "Слуга народу", яка під час каденції вийшла заміж за депутата Миколаївської облради від партії "Наш край" Юрія Кормишкіна і змінила прізвище на Кормишкіна. Ця народна обраниця запам’яталася українцям сексистським скандалом, який спалахнув 2020 року. А ще вона любителька люксових брендів та дорогих авто.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Ірину Кормишкіну, яка стала народним депутатом від "слуг" і вийшла заміж під час каденції.

Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) — що про неї відомо

Ірина Кормишкіна народилася 26 серпня 1978 року у Миколаєві, зараз їй 46 років. Вона економіст та політик. Свого часу закінчила Миколаївську державну аграрну академію за спеціальністю "облік та аудит". А з 2019 року – народний депутат України.

У 2020 році Ірина Кормишкіна стала відома на всю країну після сексистського скандалу за участю голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та його заступника Олександра Корнієнка. У мережі завірусилося відео, на якому депутати нібито обговорювали свою колегу по фракції Ірину Аллахвердієву, і вживали сексистські висловлювання.

На відео чути, як Корнієнко вживав щодо колеги такі фрази, як "піддута, звичайно, трохи", "тон too much", "баба робоча… як корабельна сосна", "до президента заведеш таку і побачиш – він там оху**т".

Пізніше Корнієнко заявив, що це відео змонтоване, а фрази вирвані із контексту. Однак хвиля хейту на Арахамію та Корнієнко тоді обрушилася від обурених користувачів.

Заміжжя та декларація Кормишкіної

Судячи з декларації, Ірина Кормишкіна звикла до розкішного життя. Навіть під час повномасштабної війни, вона носить дорогі бренди та купує автомобілі.

У 2023 році народна депутатка вийшла заміж за депутата Миколаївської облради від партії "Наш край" та місцевого агромагната Юрія Кормишкіна. Разом вони, схоже, мешкають у розкішному особняку в Миколаєві, який засвітили у соцмережі на відео-лавсторі.

У декларації Кормишкіної за 2022 рік значиться, що вона під час війни стала власницею Mercedes-Benz S 500L 2021 випуску. На авто вона витратила 1 млн 300 тисяч гривень. А її на той момент цивільний чоловік у травні 2022 року придбав мотоцикл Harley-Davidson FXS 2014 року випуску за 300 тисяч гривень. А вже у серпні заплатив 805 тисяч гривень за автомобіль Land Rover Range Rover 2018 року випуску.

Взагалі, автопарк родини Кормишкіних вражає — згідно з деклараціями, крім двох автомобілів та мотоцикла, які подружжя придбало у 2022 році, у власності Юрія є ще два джипи, куплені у 2020 році, а також 11 вантажівок. І це окрім 10 причепів, 4-х напівпричепів та двох тракторів.

Також Ірина та Юрій Кормишкіни є одними з найбільших землевласників — згідно з декларацією, пара мала 66 земельних ділянок на загальну площу 115 га, 35 з яких було придбано Юрієм Кормишкіним у 2022 році.

Ірина Кормишкіна є шанувальницею важкого люксу, а її не дешеві брендові вбрання іноді вражають і колег у Раді, і простих українців. У її гардеробі є одяг від Versace, сумочки від Gucci та інші брендові речі. А у листопаді 2022 року ВАКС навіть змусив Офіс генерального прокурора розпочати розслідування проти Ірини Кормишкіної, якій подарували 20 млн грн та годинник за 310 тис. грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштують вишиванки Кормишкіної, Южаніної, Шуляк та інших політиків, і як вони виглядають. Найдешевша у Зеленського.