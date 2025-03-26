Maybach за "копійки" і не тільки: у новій декларації екснардепки Кормишкіної знову бардак (фото)

Всього у сім'ї Кормишкіних в декларації 32 транспортних засоби і понад 160 одиниць нерухомості різних типів

31 березня закінчується період подання електронних декларацій українськими чиновниками. Серед тих, хто подав вчасно — скандально відома колишня народна депутатка Ірина Кормишкіна, яка потрапила в епіцентр гучної корупційної справи.

"Телеграф" проаналізував документ і розповість, як змінились доходи екснардепки та її сім’ї за 2024 рік. Минулого року у декларації з'явилися два надзвичайно дорогі автомобілі: Mercedes-Benz Maybach S580 2022 року випуску та Bentley Bentayga 2024 року. Перший може коштувати $180,000 — $250,000, позашляховик — близько 335 тисяч доларів США. Втім, вказано, що Bentley Ірина Кормишкіна орендує у Дениса Єрмішина.

Mercedes-Benz Maybach S580 2022

Bentley Bentayga 2024 року

Чоловік Ірини — Юрій Кормишкін, відомий бізнесмен, на якого зареєстровано понад 100 земельних ділянок, мільйонні доходи, включно з зарплатою, дивідендами та іншими виплатами. Подружжя володіє значною нерухомістю: квартирою в Миколаєві, офісними приміщеннями, житловими будинками, АЗС та господарськими спорудами. При цьому зарплата екснардепки офіційно була дуже скромна 561 781 за 2024 рік. Ірина Кормишкіна володіє не лише нерухомістю, але й елітними прикрасами. Наприклад, у її декларації є годинник ZENITH за понад 300 тисяч, а її чоловік володіє Ролексом за мільйон.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року проти Кормишкіної було порушено кримінальну справу за підозрою в незаконному збагаченні. Сума становить понад 20 мільйонів гривень. Вища антикорупційна служба встановила, що впродовж 2021-2022 років депутатка набула активів, які значно перевищують її офіційні доходи. В декларації за 2023 рік вона не вказала наявність ділянки під Одесою вартістю 17 мільйонів гривень та житловий будинок.

Вищий антикорупційний суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Суд встановив низку обмежень для Кормишкіної:

повідомляти про зміну місця проживання та роботи

здати закордонні паспорти

утриматися від спілкування з певними особами.

Подружжя Кормишкіних оштрафовано на 68 тисяч гривень. Ірині Кормишкиній доведеться перерахувати до державного бюджету 20 мільйонів гривень, а також 2 мільйони гривень на потреби Збройних сил України.

Раніше "Телеграф" писав, ексдепутатка Кормишкіна разом з чоловіком почули вирок суду.