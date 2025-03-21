Угода зі слідством допомогла? Ексдепутатка Кормишкіна разом з чоловіком почули вирок суду

Отримали не тільки чималий штраф

Екснардепка Ірина Кормишкіна отримала умовний термін за незаконне збагачення по затвердженій угоді про визнання винуватості. Спочатку суд призначив їй та її чоловіку по 5 років позбавлення волі.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Прокуратура не вказала імені підозрюваних, проте ймовірніше йдеться про Ірину Кормишкіну та її чоловіка Юрія, ексдепутата облради.

Також їм виписано штрафи по 68 тисяч грн. Кормишкіну зобов’язали перерахувати до державного бюджету 20 млн грн. Крім того, обвинувачувана має перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ.

"21 березня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і колишнім народним депутатом та її чоловіком – ексдепутатом облради", — йдеться в повідомленні.

Колишню депутатку судили за ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 КК України, а її чоловіка – ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України. Кормишкіній суд призначив 5 років позбавлення волі зі штрафом у 68 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на два роки. А її чоловіку також призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі зі штрафом в 68 тис. грн.

Проте подружжя звільнено від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, натомість їм встановили іспитовий строк тривалістю два роки. Ще, згідно з рішенням суду, Кормишкіну зобов'язали перерахувати до державного бюджету 20 млн грн, а також 2 млн грн — на потреби ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим запам'яталася колишня нардепка Кормишкіна.