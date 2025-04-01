Над Крымом заметили загадочный самолет-амфибию: что о нем известно (фото)
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Воздушное судно, в том числе, фиксировалось и над Семфирополем
Над оккупированным полуостровом Крым был замечен самолет-амфибия Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ. Известно, что он взлетел с аэродрома "Саки" в Новофедоровке.
Информация об этом была опубликована в популярном мониторинговом Telegram-канале "Крымский ветер". Там указали, что речь идет о самолете Бе-200 "Альтаир".
Согласно данным Flightradar24, самолет был зафиксирован над пгт Николаевка. Затем он был замечен над Симферополем.
Отмечается, что Бе-200 применяется для тушения пожаров. Однако причина его прибытия в Крым остается загадкой.
Бе-200 — что о нем известно
Бе-200 "Альтаир" — российский самолёт-амфибия (летающая лодка), производившийся на Иркутском авиационном заводе. В 2008 году производство Бе-200 перенесено на ТАНТК имени Г. М. Бериева. По состоянию на 2023 год производство этой техники было практически свернуто.
Бе-200 называют одним из самых необычных многоцелевых самолётов. Забор воды для тушения пожаров может быть проведён как на аэродроме, так и на поверхности воды в режиме глиссирования.
Основные сферы применения:
- тушение пожаров,
- поисково-спасательные операции,
- охрана водных поверхностей,
- экологические миссии,
- перевозки пассажиров и грузов.
Согласно информации из открытых источников, Бе-200, выпущенные после 2011 года, оборудованы кабиной экипажа со специально разработанным пилотажно-навигационным комплексом ARIA-200, позволяющим экипажу из двух человек одновременно выполнять самолётовождение и решать в автоматическом режиме следующие задачи:
- выход на очаг пожара и акваторию забора воды.
- заход на посадку на аэродромы.
- точное определение взаимного положения в группе при плохой видимости.
Технические характеристики
- Экипаж: 5 человек;
- Пассажировместимость: до 25 пассажиров;
- Длина: 32,049 м;
- Размах крыла: 32,780 м;
- Высота: 8,90 м;
- Масса полезной нагрузки: 5000 кг груза, а также;
- 12 м³ воды в баках (8 секций водяных баков, с возможностью одновременного или последовательного сброса);
- Максимально допустимая скорость: 530 км/ч;
- Максимальная скорость: 610 км/ч;
- Крейсерская скорость: 360 км/ч;
- Практическая дальность: 3100 км.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что три гражданских самолета якобы "засекли" над Одесской областью. Один из этих самолетов вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шейха (Египет) и направлялся в аэропорт в Кишиневе (Молдова).