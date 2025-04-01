Над Крымом заметили загадочный самолет-амфибию: что о нем известно (фото)

Воздушное судно, в том числе, фиксировалось и над Семфирополем

Над оккупированным полуостровом Крым был замечен самолет-амфибия Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ. Известно, что он взлетел с аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Информация об этом была опубликована в популярном мониторинговом Telegram-канале "Крымский ветер". Там указали, что речь идет о самолете Бе-200 "Альтаир".

Согласно данным Flightradar24, самолет был зафиксирован над пгт Николаевка. Затем он был замечен над Симферополем.

Отмечается, что Бе-200 применяется для тушения пожаров. Однако причина его прибытия в Крым остается загадкой.

Бе-200 — что о нем известно

Бе-200 "Альтаир" — российский самолёт-амфибия (летающая лодка), производившийся на Иркутском авиационном заводе. В 2008 году производство Бе-200 перенесено на ТАНТК имени Г. М. Бериева. По состоянию на 2023 год производство этой техники было практически свернуто.

Бе-200 называют одним из самых необычных многоцелевых самолётов. Забор воды для тушения пожаров может быть проведён как на аэродроме, так и на поверхности воды в режиме глиссирования.

Основные сферы применения:

тушение пожаров,

поисково-спасательные операции,

охрана водных поверхностей,

экологические миссии,

перевозки пассажиров и грузов.

Бе-200. Фото: Википедия

Согласно информации из открытых источников, Бе-200, выпущенные после 2011 года, оборудованы кабиной экипажа со специально разработанным пилотажно-навигационным комплексом ARIA-200, позволяющим экипажу из двух человек одновременно выполнять самолётовождение и решать в автоматическом режиме следующие задачи:

выход на очаг пожара и акваторию забора воды.

заход на посадку на аэродромы.

точное определение взаимного положения в группе при плохой видимости.

Бе-200. Фото: Википедия

Технические характеристики

Экипаж: 5 человек;

Пассажировместимость: до 25 пассажиров;

Длина: 32,049 м;

Размах крыла: 32,780 м;

Высота: 8,90 м;

Масса полезной нагрузки: 5000 кг груза, а также;

12 м³ воды в баках (8 секций водяных баков, с возможностью одновременного или последовательного сброса);

Максимально допустимая скорость: 530 км/ч;

Максимальная скорость: 610 км/ч;

Крейсерская скорость: 360 км/ч;

Практическая дальность: 3100 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что три гражданских самолета якобы "засекли" над Одесской областью. Один из этих самолетов вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шейха (Египет) и направлялся в аэропорт в Кишиневе (Молдова).