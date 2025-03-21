Над Чернівцями міг пролетіти пасажирський літак? Що кажуть радари

Така ситуація відбувається не вперше

Літак над Україною могли зафіксувати радари. Цього разу пасажирський борт нібито міг пролетіти у Чернівцях.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Зафіксувати авіацію могли 17 березня.

Рейс LOT5EP/B738 вилетів із Варшави о 14:45 (за київським часом). Він нібито перетнув закритий повітряний простір України і пролетів над Чернівцями близько 15:10 (за київським часом). Борт мав приземлитись в аеропорті Кишинева.

Літак LOT

Як виглядав політ повітряного судна, за даними Flightradar24:

Що відомо про авіакомпанію LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines (Polskie Linie Lotnicze LOT) — це національна авіакомпанія Польщі. Заснована у 1929 році, це одна з найстаріших авіакомпаній світу, що досі працює. Головний хаб розташований у Варшаві в аеропорту імені Фредеріка Шопена. Флот складається переважно з літаків Boeing та Embraer. Виконує рейси до понад 100 напрямків у Європі, Азії, Північній Америці та на Близькому Сході. Назва "LOT" польською означає "політ". Повністю належить польському уряду через державну скарбницю.

Важливо зазначити, що повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення, а тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" писав, що у небі над Україною зафіксували рух пасажирського літака.