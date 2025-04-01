Украина может стать крупным военным государством: в Европе объяснили каким образом

По словам эксперта, европейские государства будут равняться на Украину, а не на США.

Украина способна стать одним из ведущих военных государств Европы. Об этом свидетельствует не только рост ее оборонного производства, но и уникальный боевой опыт, полученный за три года полномасштабной войны.

Такой прогноз озвучил профессор международной безопасности Дэвид Благден из Университета Эксетера в интервью Newsweek. Он отметил, что уже в начале 2022 года Украина стала одной из сильнейших армий Европы с современным вооружением, боевым опытом и способностью влиять на военную политику региона. Полномасштабная война стала для нее "интенсивным катализатором технологических инноваций".

Уже сейчас страна производит более половины необходимого вооружения самостоятельно, а в 2025 году планирует изготовить более 30 тысяч ударных дронов, 3 тысяч крылатых ракет и десятки новых видов оружия. Министр стратегических отраслей Герман Сметанин подчеркнул, что Украина способна строить технику быстро, дешево и в большом объеме.

Эксперт считает, что именно украинский опыт станет ключевым ресурсом для НАТО, особенно в условиях нехватки американского лидерства.

Война дала Украине уникальное преимущество — глубокое знание современного боя, которого нет в армиях Запада. Украинские инженеры и военные адаптировали тактику, вооружение и стратегии под реальные условия войны с Россией и эти наработки уже сегодня изучают в учебных центрах Европы. По словам Благдена, именно на Украину, а не на США, будут ориентироваться государства, непосредственно граничащие с Россией.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о новой украинской ракете "Длинный Нептун". Это новейшая разработка украинской оборонной промышленности показала отличные результаты, в том числе точный удар по цели на расстоянии 1000 километров.