После дня затишья в Украину вернутся дожди: когда ждать осадков

Температура воздуха будет достаточно высокой

Погода в Украине в марте-апреле обычно переменчивая — на смену потеплению приходят заморозки и даже снег. Сейчас страну накрыли дожди, которые снова вернутся после одного дня без осадков.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в начале апреля в Украине будет дождь. Однако в четверг, 3 числа, осадков не ожидается ни в одной из областей. По всей стране прогнозируется переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут 2-9 градусов с отметкой "плюс". В дневные часы воздух прогреется до +12 +16 градусов.

Впрочем, уже на следующий день, в пятницу, 4 апреля, дожди вернутся в некоторые регионы. В частности, небольшие дожди пройдут на востоке и юге, а также на Полтавщине, Черкасчине, Кировоградщине, Днепропетровщине и на Запорожье. Ночью будет 5-9 градусов выше нуля, днем синоптики прогнозируют +14 +17 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале апреля жителям западных областей придется снова достать зимнюю одежду. Синоптики прогнозируют возвращение снега. В воскресенье, 6 апреля, снег выпадет во Львове, Черновцах и Тернополе.