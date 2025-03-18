На тлі чуток про відкриття аеропорту. Над Львовом радари "засікли" два пасажирські літаки (фото)

Один летів з Гельсінкі в Доху, інший — зі Стамбула до Вільнюса

Аеропорт у Львові ще не відкрили, але радари знову зафіксували два пасажирські літаки над західною Україною. Один борт прямував з Гельсінкі в Доху, інший — зі Стамбула до Вільнюса.

Про це свідчать дані Flightradar. У небі над Україною радари вчергове зафіксували політ двох пасажирських бортів. Обидва літаки нібито перетнули закритий повітряний простір неподалік від Львова 17 березня ввечері, проте ці дані, скоріш за все, неправдиві, адже під час воєнного стану повітряний простір закритий.

Один з бортів, який було зафіксовано над Львівською областю, — AY1981 / FIN5TP. Пасажирський літак Airbus A330-302 компанії Finnair (Marimekko Unikko Livery) вилетів з Гельсінкі 17 березня о 16:21 та мав приземлитися в аеропорту Дохи о 23:28. Протягом польоту радари показали, що борт нібито пролетів над Львівською областю.

Другим літаком, який також нібито перетнув закритий повітряний простір, є TK1409 / THY5KB. Цей Boeing 737-9F2(ER) авіакомпанії Turkish Airlines прямував зі Стамбула до Вільнюса. Під час міжнародного рейсу турецький літак нібито залетів на територію України, на Львівщину.

Повітряний простір закритий, проте радари регулярно "бачать" літаки в Україні. Є кілька можливих причин цього. Зокрема, передача помилкових координат розташування повітряного судна. Також причиною цього можуть виступати технічні неполадки в роботі наземних станцій, що приймають сигнали, збої через застосування засобів РЕБ та інше. Найчастішою причиною є робота саме РЕБ.

Раніше "Телеграф" також писав, що пасажирські літаки було "помічено" біля фронту в Україні. Втім, ця аномалія також, найімовірніше, є збоєм.