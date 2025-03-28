Ці категорії українців можуть втратити бронь від мобілізації у квітні

У "Резерв+" може з'явитися попередження

Мобілізація в Україні продовжується й у квітні. Деякі категорії військовозобов’язаних можуть залишитися без броні від призову, якщо не виконають необхідні умови.

Детальніше про це розповіла адвокатка Катериною Аніщенко у коментарі для "Факти ICTV". Можуть втратити бронювання чоловіки, які:

не пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК);

порушили правила військового обліку.

Також не отримають бронь від мобілізації працівників державних критичних підприємств, які не надали підтвердження про проходження ВЛК.

Як пояснює Аніщенко, у таких випадках у застосунку "Резерв+" з’явиться відповідне сповіщення:

Червона стрічка – якщо особа перебуває в розшуку.

Помаранчева стрічка – якщо зафіксовано порушення облікових правил.

Щоб зберегти бронювання, військовозобов’язаним необхідно заздалегідь подбати оновлення своїх даних у військово-облікових системах.

Нагадуємо, щоб забронювати своїх працівників, підприємство повинно подати заявку можна виключно через портал "Дія". Якщо працівник вже був заброньований, перед подачею нової заявки потрібно анулювати попереднє бронювання.

Також компанії, які оновили статус критичності, можуть подавати заявки до 1 квітня без стандартної 72-годинної обробки даних.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно повідомляти ТЦК про своє працевлаштування. Не лише сам працівник має виконати цю вимогу — підприємства також зобов’язані передавати відповідну інформацію.