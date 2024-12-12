У Раді розповіли, коли легалізують криптовалюту в Україні

Україна легалізує криптовалюту за моделлю цінних паперів

В Україні можуть легалізувати криптовалюту у першому кварталі 2025 року. Відповідний законопроєкт наразі перебуває на фінальній стадії розробки та узгодження.

Пільгового оподаткування для операцій із цифровими активами не передбачається. Про це розповів голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев на форумі ЕП "Перспективи для інвестицій всередині країни".

Робоча група завершує підготовку документа до першого читання у парламенті. Текст законопроєкту узгоджується з Національним банком України та Міжнародним валютним фондом. Гетманцев прогнозує розгляд і ухвалення документа у першому кварталі наступного року.

За його словами, оподаткування криптовалютних операцій планують здійснювати за моделлю цінних паперів. Податок нараховуватимуть на прибуток під час конвертації цифрових активів у традиційну валюту.

Данило Гетманцев наголосив, що питання податкових пільг для криптовалютного ринку обговорювалося з європейськими експертами та МВФ. Від цієї ідеї вирішили відмовитися через ризики ухилення від сплати податків у традиційних секторах економіки.

Нагадаємо, законопроєкт №10225 щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами був зареєстрований у Верховній Раді в листопаді минулого року. Цей документ має стати завершальним етапом у процесі легалізації криптовалют на території України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як змінювався курс криптовалюти в Україні. Раніше біткоїн був дешевшим за буханець хліба.