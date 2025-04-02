Полицейские вкладываются в крипту: кто больше всего задекларировал биткоинов и на какую сумму

Наибольшее количество биткоинов задекларировал Олег Бондаренко

В Украине должностные лица подали за 2024 год 2 113 деклараций, в которых указана криптовалюта. Это на 10% больше по сравнению с прошлым годом и в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщает платформа "Опендатабот", особенно активны в декларировании криптовалюты представители силовых структур.

Больше всего деклараций подали сотрудники Национальной полиции — 322, что составляет 15% от общего количества документов с указанием криптоактивов. Прокуратура также показала значительную активность – криптовалюта указана в 240 декларациях, а среди судей этот показатель составляет 227 документов.

Городские советы отчитались о 119 чиновниках, владеющих цифровыми активами, а 77 военных ВСУ задекларировали криптовалюту. 38 деклараций подано представителями НАБУ.

Больше всего криптовалютных деклараций начислено в Киеве и области — 582 и 185 соответственно. Харьковщина имеет 172 декларации, Днепропетровщина — 167, а Львовщина заняла пятое место со 133 декларантами.

Популярные криптовалюты и их лидеры

Среди наиболее популярных криптовалют у чиновников лидирует Tether (USDT), указанный в 802 декларациях. Bitcoin (BTC, XBT) занимает второе место с 731 декларацией, а Ethereum (ETH) – третье с 713 документами. Наименее популярным является Litecoin (LTC), ведь количество деклараций составляет 141 документ.

Наибольшее количество биткоинов задекларировал Олег Бондаренко, глава Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики. Он владеет 80 BTC, что по состоянию на 1 апреля равняется 279,4 миллиона гривен. Лидером среди обладателей эфириума (ETH) стал депутат Сергей Майзель, имеющий 200 токенов, оцениваемых в 15,5 миллионов гривен. Наибольшее количество криптодолларов (USDT) задекларировал Виталий Бровко, начальник департамента Офиса генпрокурора — в его декларации указано 847 908 USDT, что эквивалентно 35 миллионам гривен.

Аналитики отметили, что несколько экс-чиновников могли бы также попасть в список лидеров по количеству криптоактивов, но они заявили, что потеряли доступ к своим средствам. К примеру, Роман Сарамага, экс-замглавы Государственной службы геологии и недр Украины, в 2021 году задекларировал 380,95 биткоина, что на сегодняшний день составляет около 1,33 миллиарда гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что депутаты Верховной Рады предлагали легализовать криптовалюту. Это может произойти уже в первом квартале 2025 года.