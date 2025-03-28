Задекларував більше, ніж заробив? Скільки доходів отримав мер Одеси Труханов за 2024 рік

Має чималу колекцію дорогих годинників

Мер Одеси Геннадій Труханов задекларував понад 1 млн доходів за 2024 рік. При цьому його заробітна плата за січень 2025 року склала 92 621,89 грн.

Як зазначено в декларації, Труханов має кілька джерел доходів: зарплата, дохід від надання майна в оренду та виплати матері. Загалом за 2024 рік мер Одеси отримав 1 млн 359 тис. 723 грн доходів.

З цих грошей 1 116 505 грн — зарплата, 243 218 грн дохід від надання майна в оренду, пенсія матері та інші виплати — 87 304 грн. Окрім цього в декларації вказано 987 тис. грн, $2,5 тис. і 27,6 тис. євро на банківських рахунках, 139,7 тис. грн і $167 тис. готівкою, а у матері — 42,4 тис. грн на банківських рахунках, 612,6 тис. грн і $502,8 тис. готівкою.

При цьому заробітна плата міського голови протягом 2024 року становила 1 116 505,44 грн, у тому числі сума сплати за посадовим окладом – 227 636,37 грн. Після вирахування податків і зборів за 2024 рік сума склала 883 170,82 грн.

Також Труханов має нерухомість — квартира (131,8 кв. м) в Одесі, спільно з мамою володіє житловим будинком (252,4 кв. м) і земельною ділянкою (681 кв. м) в Одесі. У нього є право безоплатного користування квартирою (296 кв. м) в Одесі, а мати має ділянку (26 970 кв. м) у Вінницькій області.

Мер міста задекларував чималу колекцію наручних годинників, зокрема Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet і A. Lange & Sohne, а мати — годинник Bovet, дві каблучки із дорогоцінного металу із дорогоцінним камінням, дві пари сережок і підвіску.

До цього всього Труханов та його мати мають 292 754 акцій ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" (номінальна вартість 0,27 грн) та 885 тис. акцій ВАТ "Комуненерготранс" відповідно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мер Вінниці Сергій Моргунов заробляє більше за лікаря, вчителя і військового разом узятих.