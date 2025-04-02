Нас чекає божевільна погода: перед снігопадами в Україну прийде справжнє літо

Насолоджуємось теплом

Синоптики обіцяють нам повернення зими, проте до кінця робочого тижня поки що є можливість радіти весні у всій її красі. Температура цілком дозволить знімати куртки вдень, а хтось навіть одягне шорти.

Та й опади будуть не сильними та не скрізь. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У четвер, 3 квітня, на території України очікується тепла погода. Найвищу температуру метеорологи обіцяють на півдні та сході – до +17, а на Луганщині вдень термометри покажуть на один градус більше. На заході та півночі країни буде трохи прохолодніше – там максимальна температура повітря становитиме +14…+15 градусів.

Вночі найхолодніше буде у західних регіонах, де ртутні стовпчики опустяться до +2…+3 градусів. При цьому в тій же Луганській області очікується вночі +9… +11.

Щодо опадів, дрібний дощ пройде у західних та південних регіонах країни. В решті областей буде мінлива хмарність.

3 квітня

У п’ятницю, 4 квітня, повітря по всій Україні прогріється ще сильніше. Якщо на півдні та сході максимальна температура за добу становитиме +19 градусів, то в інших областях цей показник буде лише на один-два градуси меншим.

Найтепліші ночі очікуються у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, де синоптики обіцяють +6…+8 градусів. На півночі та заході ртутні стовпчики можуть опускатися до +2…+3 градусів.

Невеликий дощ пройде у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. На решті території нашої країни очікується мінлива хмарність.

4 квітня

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