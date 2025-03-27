Календар свят на квітень 2025: що відзначатимемо і скільки відпочиватимемо другого місяця весни

У квітні на українців чекають професійні, державні та релігійні свята

Другий місяць весни 2025 року буде насиченим на події та свята. Квітень принесе українцям не лише теплі весняні дні, а й низку важливих свят — від світлого Великодня до сумного дня пам’яті Чорнобильської катастрофи. І хоч через воєнний стан додаткових вихідних не буде, кожен може знайти час для відпочинку та проведення часу з рідними або вшанування пам'яті.

Квітень подарує нам День психолога, День сміху тощо. "Телеграф" підготував для вас календар свят на другий місяць весни 2025.

Свята у квітні 2025

1 квітня — День сміху;

4 квітня — Міжнародний день освіти з питань мінної безпеки;

6 квітня — День геолога, День працівника слідчих органів;

7 квітня — Всесвітній день здоров'я;

12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України;

13 квітня — День працівника ОПК України;

15 квітня — День працівника кримінального розшуку;

17 квітня — День пожежної охорони;

18 квітня — День пам'ятників історії та культури;

19 квітня — День довкілля;

20 квітня — Великдень;

23 квітня — День секретаря, День психолога;

26 квітня — День пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф;

28 квітня — Всесвітній день охорони праці;

29 квітня — Міжнародний день танцю;

30 квітня — День українського прикордонника.

Раніше "Телеграф" ділився привітаннями для дівчинки з 15-річчям. Ми зібрали найкрасивіші теплі поздоровлення.