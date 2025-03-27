Календар свят на квітень 2025: що відзначатимемо і скільки відпочиватимемо другого місяця весни
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У квітні на українців чекають професійні, державні та релігійні свята
Другий місяць весни 2025 року буде насиченим на події та свята. Квітень принесе українцям не лише теплі весняні дні, а й низку важливих свят — від світлого Великодня до сумного дня пам’яті Чорнобильської катастрофи. І хоч через воєнний стан додаткових вихідних не буде, кожен може знайти час для відпочинку та проведення часу з рідними або вшанування пам'яті.
Квітень подарує нам День психолога, День сміху тощо. "Телеграф" підготував для вас календар свят на другий місяць весни 2025.
Свята у квітні 2025
1 квітня — День сміху;
4 квітня — Міжнародний день освіти з питань мінної безпеки;
6 квітня — День геолога, День працівника слідчих органів;
7 квітня — Всесвітній день здоров'я;
12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України;
13 квітня — День працівника ОПК України;
15 квітня — День працівника кримінального розшуку;
17 квітня — День пожежної охорони;
18 квітня — День пам'ятників історії та культури;
19 квітня — День довкілля;
20 квітня — Великдень;
23 квітня — День секретаря, День психолога;
26 квітня — День пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф;
28 квітня — Всесвітній день охорони праці;
29 квітня — Міжнародний день танцю;
30 квітня — День українського прикордонника.
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