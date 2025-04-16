Магнітна буря різко зросла до 8 балів. Чи зменшиться її сила найближчими днями

Сонце ніяк не заспокоїться і продовжує пускати на Землю викиди корональної маси, які найближчими днями спричинять магнітні бурі

Магнітна буря цими днями мала б не перевищити 6 балів, однак її сила різко виросла до 8 балів і такий шторм протримався всього один день. Вчені кажуть, що ще рано радіти, адже буря продовжує вирувати хоча, ймовірно, поступово почне вщухати.

Згідно з даними на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather, викид корональної маси (СМЕ) вразив нашу планету 15 квітня, спричинивши 12-годинні магнітні бурі класу від G1 (незначні) до G2 (помірні).

Наразі ж шторми потроху знижуть свій вплив на Землю, але, за словами синоптиків зі NOAA, вони можуть посилитись 16 квітня, особливо, якщо прибуде інший СМЕ.

Магнітні бурі 16-20 квітня на Землі

Сайт Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому, оновив графік геомагнітних коливань. Тож, упродовж 16 квітня триматиметься сильна магнітна буря в 7 балів. У четвер, 17 квітня, вона опуститься до 5 балів. І вже 18 квітня прогнозується середній геомагнітний шторм.

Тим часом на вихідних очікується геомагнітна тиша у 2 бали.

Варто нагадати, що 15 квітня вчені прогнозували всього 5-бальну магнітну бурю, а 16 квітня — 6-бальну. Однак прогноз змінився.

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