Найбільші фармкомпанії України отримали понад 42 млрд грн доходу у 2024 році на тлі стрімкого зростання цін

Беззаперечним лідером галузі є компанія "Фармак"

Сумарний дохід найбільших українських фармацевтичних компаній у 2024 році склав 42,65 мільярда гривень. Загальний чистий прибуток компаній перевищив 3,74 мільярда гривень.

За даними фінансової звітності, компанія "Фармак" очолила рейтинг за доходами, заробивши 10,78 мільярда гривень. Друге місце посіла компанія "Дарниця" з доходом у 6,88 мільярда гривень, третє — "ЮРІЯ-ФАРМ" із 5,74 мільярда гривень. Серед інших лідерів галузі — "АРТЕРІУМ" (5,23 мільярда) та Київський вітамінний завод (4,94 мільярда гривень).

Найбільший чистий прибуток за підсумками року також задекларував "Фармак" — 1,62 мільярда гривень. "ЮРІЯ-ФАРМ" отримала 752 мільйони гривень, "Дарниця" — 679 мільйонів. Високу прибутковість також показали "Інтерхім" (201 млн грн) та Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод (273 млн грн).

За останні три роки вітчизняні виробники значно підвищили ціни на свою продукцію. Дані про динаміку цін показують, що з січня 2022 по січень 2025 року зростання відпускних цін деяких компаній склало від 70% до понад 200%. Зокрема, у "Віола ФК" ціни зросли на 360% за цей період, у "Фармак" — на 285%, у "Дарниця" — на 256%. Для порівняння, курс долара США зріс лише на 50%.

Нагадаємо, за оцінками експертів, близько 72% кінцевої вартості ліків становить саме відпускна ціна виробника. Із 1 березня 2025 року в Україні запроваджено державне регулювання цін на низку найпопулярніших лікарських засобів. Відповідне рішення ухвалили РНБО та уряд. Вартість понад сотні позицій має знизитися на 30%. Зниження цін відбувається за узгодженим списком препаратів, кожен з яких обговорювався окремо з виробником. Однак така практика вже викликала критику з боку експертів. Зокрема, вони вказують на відсутність прозорого механізму формування переліку препаратів, що потрапили під регуляцію, та наголошують, що акцент зроблено на обмеженні націнок для дистриб’юторів і аптек, тоді як формування базової ціни виробниками залишилося поза контролем. Раніше повідомлялося, що з 1 березня 2025 року вартість 100 найпопулярніших серед українців ліків знизилась на 30%.