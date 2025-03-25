Дав ременя донці і поплатився за це: суд обрав покарання для горе-батька

Чоловік має сплатити донці чималу компенсацію моральної шкоди

На Волині п'яний батько жорстоко побив свою малолітню доньку ременем. Дитина отримала чисельні тілесні ушкодження, суд вже оголосив вирок кривднику.

Про це йдеться на порталі Єдиного реєстру судових рішень. Зазначається, що інцидент стався 25 січня 2025 року ввечері приблизно о 20:00.

За даними слідства, чоловік на підпитку після словесного конфлікту наніс кілька ударів шкіряним ременем дитині ділянку обличчя, тулуба та ніг.

"Потерпіла зазнала множинних тілесних ушкоджень, зокрема синців і внутрішніх крововиливів на обличчі, голові, руках, грудній клітці, спині та ногах. За висновком експертів, травми належать до категорії легких тілесних пошкоджень", – сказано в обвинувальному акті.

Враховуючи усі отримані дані чоловіку інкримінували нанесення умисних легких тілесних ушкоджень, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України.

Після побиття дитина перебувала на лікуванні у медичному закладні. На суді батько повністю визнав свою провину. Суд визнав чоловіка винним у домашньому насильстві. Чоловіку призначили покарання у вигляді громадських робіт на строк 200 годин. Також його зобов'язали пройти програму для кривдників на строк 3 місяці.

Окрім цього суд встановив, що батько має сплатити доньці 100 000 гривень моральної шкоди. Ще з нього буде стягнуто 17 210 гривень 80 копійок за лікування дитини після отриманих травм.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пост у соцмережах мало не закінчився вʼязницею для чоловіка. Вже відомо, що він написав.