Значок за мільйон не бажаєте? В Україні продають дуже рідкісну та унікальну річ (фото)

Це справжня розкіш для колекціонерів

Речі з СРСР і досі можна купити в Україні. Продають надзвичайно рідкісний значок, випущений у 1939 році на честь 10-річчя Театру імені Щорса.

Це єдиний екземпляр, що зберігся до наших днів, як зазначає продавець. Про він пише в оголошенні, яке розмістили на популярному сайті купівлі-продажу.

Зауважується, що цей театральний артефакт має особливу історичну цінність для колекціонерів. У 1939 році керівництво тодішнього театру імені Щорса, який заснувався в Житомирі, випустило обмежену серію пам'ятних значків. Їх кількість була лімітована — лише за числом співробітників театру.

Після війни зберігся нібито лише один екземпляр. Цікаво, що навіть у самому обласному театрі, нині відомий, як Запорізький академічний український музично-драматичний театр імені В. Г. Магара, не залишилося жодного такого значка.

Знайдений артефакт важкий, на закрутці. Продавець пише, що артефакт в ідеальному стані, проте на фото можна помітити потертості.

Попри це він оцінює значок високо — у не менше 1 000 000 грн. Це робить річ одним із найдорожчих театральних артефактів у своїй родині.

Водночас додамо, що у цьому сайті продавці самостійно вказують ціну товару, з власних міркувань. Тобто, вона може бути як і завищена, так і занижена невиправдано.

Запорізький академічний український музично-драматичний театр імені В. Г. Магара — що відомо

Це один із найстаріших та найвідоміших театрів України. Його було засновано в 1929 році, як Театр імені Щорса в Житомирі, пізніше театр переїхав до Запоріжжя. У 2004 році театр отримав статус академічного. Назва на честь Володимира Герасимовича Магара — видатного режисера, який керував театром протягом багатьох років.

Театр має багатий репертуар української та світової класики. Регулярно проводити прем'єри сучасних постановок. Є учасником багатьох національних та міжнародних театральних фестивалів. Має власну театральну школу, де виховуються нові таланти.

Театр розташований в історичній будівлі в центрі Запоріжжя. Має велику і малу сцени для різних типів вистав. Він продовжує традиції, закладені ще в далекому 1929 році, коли він був створений як Театр імені Щорса, і залишається важливою культурною інституцією сучасної України.

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