Макрон отреагировал на обстрел Кривого Рога: перешел на украинский язык

Французский лидер призвал принять решительные меры, если Россия и дальше будет игнорировать предложения к прекращению огня

Президент Франции Эммануэль Макрон написал сообщение на украинском языке. В нем он высказал слова поддержки украинцам после того, как россияне нанесли удар баллистической ракетой по Кривому Рогу.

Его слова были обнародованы в соцсети X. Глава государства сразу обозначил, что в гибели девяти детей и еще 11 взрослых виновата лишь Россия.

"В этот день национального траура в Украине мои мнения с детьми и всеми гражданскими жертвами кровавых ударов, нанесенных Россией, в частности, 4 апреля в Кривом Роге. Минувшей ночью многочисленные российские удары снова были нацелены на жилые районы в Киеве и нескольких других украинских городах", — написал он.

Он напомнил, что Украина почти месяц назад приняла предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, однако в это время оккупанты лишь нарастили интенсивность обстрелов. По словам Макрона, прекращение огня должно произойти как можно быстрее, а если Кремль откажется это делать, то должны быть приняты "решительные меры".

"Как долго Россия будет игнорировать мирные предложения Соединенных Штатов и Украины, продолжая убивать детей и гражданских?", — написал президент Франции.

Как сообщалось ранее, после обстрела Кривого Рога по всей Украине 6 апреля объявлен траур. В самом городе он продлится также с 7 по 9 апреля. 6 апреля флаги во всех украинских населенных пунктах будут приспущены.

Как сообщалось ранее, россияне нанесли удар по городу ракетой "Искандер-М" с кассетной боеголовкой. Ракетный удар врага пришелся по центру одного из микрорайонов, у детской площадки и заведения общественного питания. Один из очевидцев, которому чудом удалось выжить, подтвердил, что россияне били именно по жилищной инфраструктуре и мирным жителям – повреждены дома и многочисленные гражданские автомобили.