Пройшла російський полон і пише вірші: де зараз легендарна "Пташка" з Азовсталі Катя Поліщук і як виглядає

Легендарна "Пташка" продовжує підтримувати своїх побратимів

Катерина Поліщук — відома українська військова та парамедикиня, яка до останнього була на Азовсталі у Маріуполі та чотири місяці провела у російському полоні. Дівчина продовжує підтримувати своїх побратимів та постійно організовує збори донатів. А сьогодні, 31 березня, дівчина відзначає день народження – їй виповнилося 24 роки.

"Телеграф" розповість, де зараз легендарна "Пташка" з Азовсталі, що про неї відомо, і як вона тепер виглядає.

"Пташка" з Азовсталі — що про неї відомо

Катя Поліщук, відома в Україні під своїм позивним "Пташка", народилася в селі Соснівка Тернопільської області 31 березня 2001 року. Сьогодні вона відзначає 24 день народження.

"Пташка" — поетеса, актриса, парамедик-добровольець Національної гвардії України, учасниця російсько-української війни. Кавалер ордена "За мужність" ІІІ ступеня (2022). Почесна громадянка Тернополя (2022). Також у 2022 році Катя увійшла до рейтингу "30 до 30: обличчя майбутнього" від Forbes.

Катя Поліщук закінчила Тернопільський художній коледж у 2020 році, потім переїхала до Києва, де працювала у мотошколі. У 2021 році дівчина пройшла курси домедичної допомоги та вирушила у зону бойових дій у Донецькій області, де надавала допомогу бійцям. "Пташка" була парамедиком медичного батальйону "Госпітальєри".

Коли розпочалася повномасштабна війна, Катя Поліщук приїхала працювати до шпиталю у Маріуполі. Незабаром його розбомбили окупанти і "Пташка" з іншими парамедиками перебралися на завод Азовсталь. Це її пісні із окупованого Маріуполя почув увесь світ. Там вона була до останнього і 19 травня 2022 разом із іншими захисниками "Азовсталі", виконуючи наказ президента Зеленського, вийшла з заводу після чого вони всі потрапили в російський полон. Через чотири місяці, 21 вересня 2022 року, відбувся обмін полоненими, і "Пташка" опинилася вдома.

Чим зараз займається "Пташка"?

Після полону Катя Поліщук не закінчила військової служби. Вона приєдналася до 59-ї ОМПБр у березні 2024 року і воювала у її складі на Авдіївському напрямку. Однак у червні того ж року дівчина повідомила, що змушена припинити співпрацю з 59 ОМПБр. Також вона весь цей час після російського полону займається громадською діяльністю і благодійними та дипломатичними ініціативами, іноді дає інтерв’ю.

Відомо, що "Пташка" пише вірші. Спочатку вона публікувалася в газеті "Вільне життя плюс", а потім випустила свою поетичну збірку "Мелодія душі". Також парамедик грала у виставі Лілі Костишин та Богдана Мельничука "Розлучені теж сміються" Тернопільського народного драматичного театру-студії "Сузір’я".

Нещодавно у своєму Instagram Катя Поліщук повідомила, що стала співзасновницею видавництва іспаномовної літератури "Еспанія". Також у соцмережі "Пташка" постійно робить збори донатів, за допомогою яких закуповує дрони та допомагає військовим. На її сторінку підписано 145 тисяч фоловерів.

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