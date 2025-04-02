Мазут із затонулих танкерів знову отруює Чорне море - ситуація може погіршитись (карта)

Російські держоргани не повідомляють про те, що відбувається з мазутом

Мазут в Чорному морі знову виявили у Керченській протоці. Ситуація в майбутньому може погіршитись.

Радіолокаційний знімок Керченської протоки від 31 березня 2025 року, на якому видно фрагменти затонулих танкерів "Волгонефть", свідчить про те, що з носової частини судна "Волгонефть-239" витікає мазут. Про це повідомляє російське видання "Агентство".

Експерти вважають, що витік із затонулих танкерів продовжиться в міру підвищення температури води в протоці, тобто приблизно до початку осені. Зупинити його зможуть тільки захисні коффердами (спеціальні пристрої, що захищають від розливу), які відокремлять танкери від моря.

Нагадаємо, що два російські танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" затонули 15 грудня 2024 року, що призвело до витоку нафтопродуктів та спричинило екологічну загрозу.

Російський еколог Ігор Шкрадюк каже, що мазут нібито спливає на поверхню і під дією течії та вітру може витягуватись в стрічку.

"Мазут витікає десятками, сотнями літрів на добу, найімовірніше", — сказав Шкрадюк у ЗМІ.

За його словами, російські держоргани не повідомляють про те, що відбувається з мазутом, який вилився. Вони роблять вигляд, що нічого цього не відбувається.

Розлив мазуту у Керченській протоці — що відомо

15 грудня у Керченській протоці внаслідок сильного шторму пішли на дно два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Зокрема стало відомо про аварію одного танкера біля порту "Кавказ" й витоку щонайменше 3000 тонн мазуту у морі.

Нафтові плями досягли пляжів Краснодарського краю та Криму.

Біля побережжя продовжують виявляти залишки мазуту з російських танкерів. Екологічна катастрофа призвела до гибелі дельфінів у Керченській протоці.

Як виглядають пляжі Чорного моря після аварії російських танкерів — дивіться у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що токсична речовина дісталася до інших території Національного природного парку "Тузлівські лимани".