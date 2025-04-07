Экзотические фрукты с тяжелым металлом могли попасть в Украину: что известно

Содержание кадмия во фруктах в два раза превышает норму

Партия авокадо с повышенным содержанием тяжелых металлов могла потенциально попасть на территорию Украины. Фрукты из Перу поступили в Нидерланды, где при детальном анализе обнаружили опасность.

Информация о продукции обнародована на сайте Европейской системы быстрого реагирования о пищевых продуктах и кормах (RASFF). В оповещении говорится, что во время отбора образца 28 марта было обнаружено, что в партии содержится 0,1 мг/кг кадмия при допустимой норме в 0,05 мг/кг.

Стоит отметить, что пока неизвестно, куда из Нидерландов отправилась эта партия, однако власти страны 3 апреля передали Украине уведомление о необходимости проявить внимание. Подобные уведомления обычно передаются профильным государственным службам вроде Госпродпотребслужбы, чтобы те приняли соответствующие меры по недопущению попадания продукции на рынки.

При этом на ресурсах Госпродпотребслужбы никакой информации об этих авокадо не появлялось.

Как известно кадмий является тяжелым металлом, который имеет свойство накапливаться в организме. Хоть от одного фрукта вряд ли будут какие-то серьезные последствия, однако при регулярном потреблении могут быть повреждены почки или ослаблен иммунитет. Кроме того, ВОЗ расценивает кадмий как канцероген. Чаще всего в группу риска попадают маленькие дети и беременные женщины.

Как сообщалось ранее, в Украине появилась новая мошенническая схема. Людям рассылают СМС с сообщением о записи на прием и ссылкой. Но после перехода по ней пользователь может лишиться персональных данных, включая номер банковской карты.