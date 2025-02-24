У школі на Волині діти отруїлись невідомою речовиною: у якому вони стані

Спеціалісти з'ясовують причину інтоксикації школярів

Вранці 24 лютого в одному з навчальних закладів на Волині восьмеро дітей отруїлися невідомою речовиною. Учням стало зле під час ранкової лінійки, коли проводили хвилину мовчання.

Двоє школярів навіть знепритомніли, а інші скаржилися на головний біль, нудоту та тремтіння. Про це повідомила пресслужба Камінь-Каширського районного відділу поліції.

Інцидент трапився у Любешівськоволянській гімназії. За інформацією правоохоронців, під час хвилини мовчання учні різних класів та вікових груп почали скаржитись на погане самопочуття. Чотирьох дітей із симптомами отруєння одразу доставили до лікарні, ще чотирьох школярів у медзаклад привезли батьки.

"Учні тільки прийшли до школи, розпочалася урочиста лінійка, і тоді двоє дітей знепритомніли. Поки їм надавали допомогу, ще кільком гімназистам стало зле. Вони трусилися, скаржились на головний біль і нудоту", – розповіла директорка гімназії Вікторія Потапчук, передає ZAXID.NET.

Жінка каже, що постраждалих дітей мало що пов'язує – вони з різних класів та належать до різних вікових категорій. Це ускладнює пошук причини отруєння, яку зараз з'ясовують експерти.

За словами директорки, всі школярі отримали необхідну медичну допомогу й перебувають при тямі. Нових випадків отруєння не зафіксовано. Слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські спільно з адміністрацією закладу встановлюють обставини інциденту.

Наразі проводиться експертиза для визначення речовини, яка могла спричинити отруєння учнів.

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