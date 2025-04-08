Україна вже зараз має залучати приватний сектор до процесу відновлення, - Янченко

Нардеп назвала три ключові сектори для інвестування

Україна повинна починати переговори про післявоєнне відновлення заздалегідь, аби узгодити підходи з європейськими партнерами та залучити до процесу не лише державні інституції, а й приватний бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Галину Янченко під час конференції "Східна Європа 2025: Захист регіону від змішаних загроз" в Римі.

За її словами, планування відбудови має йти паралельно з пошуком спільного бачення, фінансових інструментів та налагодженням кооперації з європейськими країнами й установами.

Попри війну, Україна зберігає інвестиційну привабливість, і деякі галузі навіть стали перспективнішими, ніж у довоєнний час, вважає депутатка. Зокрема, вона назвала три ключові сектори для інвестування:

Оборонна промисловість. Янченко наголосила на важливості участі міжнародних фінансових установ у цій сфері. Європейський інвестиційний банк вже почав роботу з виробництвом продукції подвійного призначення в межах ЄС, і Україна очікує на включення до подібних програм.

Виробництво будівельних матеріалів. Депутатка вважає, що італійські компанії можуть активніше долучитися до цієї галузі, у тому числі й за підтримки уряду Італії та CDP (Cassa Depositi e Prestiti. — Ред.).

Енергетика. За її словами, через знищення радянської інфраструктури Україна робить ставку на децентралізацію енергосистеми, що потребує значних інвестицій у нові рішення, зокрема з боку приватного сектору.

"Інвестиції відбуваються. Внутрішній ринок працює. Є можливості. І ми запрошуємо приватний сектор будувати партнерства та долучатися до процесу відновлення України", — підсумувала депутатка.

На її думку, вже зараз потрібно починати пошук локальних партнерів, налагоджувати діалог із європейськими й українськими інвестбанками та визначати перспективні напрями й локації для інвестування.

Нагадаємо, у Римі 10 та 11 липня 2025 року відбудеться Міжнародна конференція з питань відновлення України. Це — четверта Міжнародна конференція з питань відновлення України.

Вона продовжить цикл щорічних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій відбудові України, що проводяться від початку повномасштабної агресії Росії проти України.