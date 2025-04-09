Які категорії придатності до військової служби існують у 2025 році

Є всього два статуси, які поділяються на п’ять категорій

Минулого року в Україні змінили підхід до оцінки придатності чоловіків до військової служби. Зокрема скасували статус "обмежено придатний".

"Телеграф" розповідає, що тепер військово-лікарські комісії (ВЛК) встановлюють лише два основні рішення: придатний або непридатний. Такі нововведення закріплені в оновленому Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженому наказом Міністерства оборони №402.

Водночас для більш точного визначення, придатність класифікується на п’ять категорій — від "А" до "Д".

Які категорії придатності тепер встановлює ВЛК

Категорія "А" — повністю придатний до служби без жодних обмежень. Таких чоловіків мобілізують у першу чергу.

Категорія "Б" — придатний з обмеженнями. Наприклад, людина потребує лікування в конкретному медичному закладі. Вказується діагноз і медична установа.

Категорія "В" — непридатний до служби в мирний час, але зараховується до запасу. Таких осіб можуть призвати для доукомплектування військових частин другої черги.

Категорія "Г" — тимчасово непридатний. Це, зокрема, стосується тих, хто перебуває на лікуванні або проходить реабілітацію. Встановлюється відстрочка терміном від 6 до 12 місяців.

Категорія "Д" — повністю непридатний до військової служби. Такий статус отримують чоловіки з тяжкими захворюваннями або незворотними порушеннями здоров’я. Проте підтвердити категорію "Д" — складна процедура. Висновок районної ВЛК має бути обов’язково погоджений із Центральною військово-лікарською комісією. Цей процес може тривати понад 2–3 тижні.

Нагадуємо, що чоловіки, які раніше були визнані "обмежено придатними" повинні пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. Після медичного огляду вони можуть отримати різні статуси:

Придатний до військової служби без обмежень – означає можливість проходження служби у бойових частинах.

Придатний до служби в ТЦК, військових вишах або тилових частинах – цей статус передбачає виконання обов’язків у територіальних центрах комплектування (ТЦК), навчальних центрах, закладах охорони здоров’я, підрозділах зв’язку, логістики, оперативного забезпечення та охорони.

Зазначимо, що придатних до служби в тилу, за законом, не мають направляти на лінію бойового зіткнення. Також їх не можуть призначати на посади, що передбачають значні фізичні чи психологічні навантаження.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує "обмежено придатним", які не пройдуть ВЛК.