Какие категории пригодности к военной службе существуют в 2025 году

Есть всего два статуса, которые делятся на пять категорий

В прошлом году в Украине изменили подход к оценке пригодности мужчин к военной службе. В частности, отменили статус "ограниченно пригодный".

"Телеграф" рассказывает, что теперь военно-врачебные комиссии (ВВК) устанавливают лишь два основных решения: пригодный или непригодный. Такие нововведения закреплены в обновленном Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, утвержденном приказом Министерства обороны №402.

В то же время для более точного определения пригодность классифицируется на пять категорий — от "А" до "Д".

Какие категории годности теперь устанавливает ВВК

Категория "А" — полностью пригодный к службе без ограничений. Таких мужчин мобилизуют в первую очередь.

Категория "Б" — пригодный с ограничениями. Например, человек нуждается в лечении в конкретном медицинском учреждении. Указывается диагноз и медицинское учреждение.

Категория "В" — непригодный к службе в мирное время, но засчитывается в запас. Такие лица могут призвать для доукомплектования воинских частей второй очереди.

Категория "Г" — временно непригодный. Это, в частности, касается тех, кто находится на лечении или проходит реабилитацию. Устанавливается отсрочка на срок от 6 до 12 месяцев.

Категория "Д" — полностью непригодный к военной службе. Такой статус получают мужчины с тяжелыми заболеваниями или необратимыми нарушениями здоровья. Однако подтвердить категорию "Д" — сложная процедура. Заключение районной ВВК должно быть обязательно согласовано с Центральной военно-врачебной комиссией. Этот процесс может длиться более 2-3 недель.

Напомним, что мужчины, которые ранее были признаны "ограниченно пригодными", должны пройти повторную ВВК до 5 июня 2025 года. После медицинского осмотра они могут получить разные статусы:

Пригодный к военной службе без ограничений означает возможность прохождения службы в боевых частях.

Пригодный для службы в ТЦК, военных вузах или тыловых частях – этот статус предусматривает исполнение обязанностей в территориальных центрах комплектования (ТЦК), учебных центрах, учреждениях здравоохранения, подразделениях связи, логистики, оперативного обеспечения и охраны.

Отметим, что пригодных к службе в тылу по закону не должны направлять на линию боевого столкновения. Также они не могут назначаться на должности, предусматривающие значительные физические или психологические нагрузки.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит "ограниченно пригодным", которые не пройдут ВВК.