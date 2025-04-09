Є три підстави, щоб оскаржити штраф від ТЦК. Як це зробити

Юристи розповіли про алгоритм скасування санкцій

Кількість штрафів від ТЦК в Україні зростає. Людей викликають, оформлюють адміністративні протоколи й часто штрафують.

Однак, як пояснюють юристи АО "Бачинський та партнери", платити одразу не варто. У багатьох випадках ці штрафи не мають юридичної сили.

За словами фахівців, працівники ТЦК та СП при оформленні документів допускають численні помилки. Через це штрафи легко оскаржуються в законному порядку.

Найпоширеніші підстави для оскарження постанови:

відсутні підписи,

не вказані підстави,

відсутність доказів.

Як це відбувається на практиці

Людину викликають або приводять до ТЦК, перевіряють документи, після чого повідомляють про нібито скоєне порушення (наприклад, не з’явився за повісткою). Прямо на місці оформлюють протокол і дають його на підпис. Навіть якщо людина не підписує, ТЦК все одно призначає дату розгляду справи.

Як оскаржити штраф від ТЦК

Юристи пояснюють, що хоча б один пункт не дотриманий у процедурі, штраф можна визнати недійсним.

"Якщо у ТЦК здійснюється перевірка щодо призначення штрафу, часто з’ясовується, що існують суттєві порушення. Потрібно перевіряти склад правопорушення, докази, що надані до справи, склад комісії, яка розглядає питання", — зазначають правники.

Щоб оскаржити штраф, потрібно діяти за алгоритмом:

Звернутися до ТЦК. Розглянути протоколу. Зібрати необхідну інформацію. Підготувати скаргу.

Раніше "Телеграф" писав, що українці отримають можливість сплачувати штрафи за порушення військового обліку онлайн — через застосунок "Резерв+". Крім того, передбачено знижку 50% при оплаті впродовж перших 10 днів.