Есть три основания, чтобы обжаловать штраф от ТЦК. Как это сделать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Юристы рассказали об алгоритме отмены санкций
Количество штрафов от ТЦК в Украине растет. Людей вызывают, оформляют административные протоколы и часто штрафуют.
Однако как объясняют юристы АО "Бачинский и партнеры", платить сразу не стоит. Во многих случаях эти штрафы не имеют юридической силы.
По словам специалистов, работники ТЦК и СП при оформлении документов допускают многочисленные ошибки. Поэтому штрафы легко обжалуются в законном порядке.
Самые распространенные основания для обжалования постановления:
- отсутствуют подписи,
- не указаны основания,
- отсутствие доказательств.
Как это происходит на практике
Человека вызывают или приводят в ТЦК, проверяют документы, после чего сообщают о якобы совершенном нарушении (например, не явился за повесткой). Прямо на месте оформляют протокол и дают его на подпись. Даже если человек не подписывает, ТЦК все равно назначает дату рассмотрения дела.
Как обжаловать штраф от ТЦК
Юристы объясняют, что хотя бы один пункт не соблюден в процедуре, штраф можно признать недействительным.
"Если в ТЦК осуществляется проверка назначения штрафа, часто выясняется, что существуют существенные нарушения. Нужно проверять состав правонарушения, доказательства, предоставленные в дело, состав комиссии, которая рассматривает вопросы", — отмечают юристы.
Чтобы оспорить штраф, нужно действовать по алгоритму:
- Обратиться в ТЦК.
- Рассмотреть протокол.
- Собрать необходимую информацию.
- Подготовить жалобу.
Ранее "Телеграф" писал, что украинцы получат возможность платить штрафы за нарушение воинского учета онлайн — через приложение "Резерв+". Кроме того, предусмотрена скидка 50% при оплате в течение первых 10 дней.