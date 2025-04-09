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Есть три основания, чтобы обжаловать штраф от ТЦК. Как это сделать

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Нарушение правил воинского учета
Нарушение правил воинского учета. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юристы рассказали об алгоритме отмены санкций

Количество штрафов от ТЦК в Украине растет. Людей вызывают, оформляют административные протоколы и часто штрафуют.

Однако как объясняют юристы АО "Бачинский и партнеры", платить сразу не стоит. Во многих случаях эти штрафы не имеют юридической силы.

По словам специалистов, работники ТЦК и СП при оформлении документов допускают многочисленные ошибки. Поэтому штрафы легко обжалуются в законном порядке.

Самые распространенные основания для обжалования постановления:

  • отсутствуют подписи,
  • не указаны основания,
  • отсутствие доказательств.

Как это происходит на практике

Человека вызывают или приводят в ТЦК, проверяют документы, после чего сообщают о якобы совершенном нарушении (например, не явился за повесткой). Прямо на месте оформляют протокол и дают его на подпись. Даже если человек не подписывает, ТЦК все равно назначает дату рассмотрения дела.

Как обжаловать штраф от ТЦК

Юристы объясняют, что хотя бы один пункт не соблюден в процедуре, штраф можно признать недействительным.

"Если в ТЦК осуществляется проверка назначения штрафа, часто выясняется, что существуют существенные нарушения. Нужно проверять состав правонарушения, доказательства, предоставленные в дело, состав комиссии, которая рассматривает вопросы", — отмечают юристы.

Чтобы оспорить штраф, нужно действовать по алгоритму:

  1. Обратиться в ТЦК.
  2. Рассмотреть протокол.
  3. Собрать необходимую информацию.
  4. Подготовить жалобу.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы получат возможность платить штрафы за нарушение воинского учета онлайн — через приложение "Резерв+". Кроме того, предусмотрена скидка 50% при оплате в течение первых 10 дней.

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#Мобилизация #Обжалование #Штраф от ТЦК