Потратят миллионы: в Киеве во время войны решили отремонтировать освещение на ВДНХ

Подрядчик должен будет провести поточный ремонт опор наружного освещения

В Киеве Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) во время войны решил отремонтировать освещение. На эту задачу уйдут миллионы гривен. Компанию, которая окажет услуги, выбирали с помощью тендера.

Информация об этом появилась на сайте государственных закупок Prozorro. За эти деньги подрядчик должен будет провести поточный ремонт опор наружного освещения по адресу: проспект Академика Глушкова, 1.

Закупка с планируемой стоимостью в 8 900 000 грн. появилась 4 марта. А уже 13 марта был объявлен победитель тендера — компания УБПГ "Промінь".

Итоговая цена работ составит 7 894 231 грн.

За эту сумму подрядчик должен совершить ремонт на четырех объектах.

На этой территории будет произведен поточный ремонт освещения, в частности замена опор фонарей и их плафонов, покраска тумб и т.д.

Пример работ на одном из объектов:

Напомним, ранее мы писали о том, что во время войны в Кривом Роге потратят на саженцы деревьев космическую сумму. Речь идет о тысячах саженцев и миллионах гривен.