Під час війни у Кривому Розі витратить на саджанці дерев космічну суму

Йдеться про тисячі саджанців

Комунальне підприємство "Сансервіс" Криворізької міської ради витратить на саджанці дерев та кущів понад 8 мільйонів гривень. Компанію, яка надасть послуги, обирали за допомогою тендеру.

Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro. За ці гроші мають бути надані саджанці ялинки, шовковиці, яблуні, туї, сосни та інші.

Інформація була опублікована 13 березня цього року. 1 квітня було укладено договір із ТОВ "Голландські рози" на суму 8 089 423 гривень.

Зазначається, що КП замовляє такі саджанці:

51 штука "Туя західна "Смарагд"

1 ялинка колюча блакитна

16 штук "Туя західна "Брабант"

5 штук "Сосна гірська "Пуміліо"

3 штуки "Ялина звичайна"

19 штук "Горобина звичайна "Пендула"

40 штук "Яблуня "Роял Бьюті"Malus "Royal Beaty"

5 штук "Шовковиця "Пендула" Morus alba "Pendula"

53 штуки "Вишня куляста "Умбракуліфера"

10 штук "Вишня дрібнопильчаста "Кіку-Шідаре"

20 штук "В’яз плакучий "Кампердоуні"

1000 штук "Ялівець горизонтальний "Блю Чіп"

3465 штук "Спірея японська "Голдмаунд"

1086 штук "Спірея японська "Літл Принцес"…

Це лише мала частина списку, наприклад. Загалом йдеться про тисячі саджанців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кривому Розі хочуть витратити пів мільярда на ремонт доріг. Йдеться про ямковий ремонт, а не про капітальний.