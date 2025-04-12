Или штраф, или тюрьма? Как будет наказываться мужчина, который откажется от мобилизации

Отказаться от мобилизации в Украине можно, но мужчине выпишут штраф или его лишат свободы

Если отказаться от мобилизации во время военного положения в Украине, то мужчины будут нести административную и уголовную ответственность. Это предусмотрено соответствующими законами.

В ситуации, когда граждане отказываются от мобилизации, составляется акт об отказе в присутствии свидетелей. Об этом говорится в Законах "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе". В дальнейшем этот документ направляется в полицию и после этого уже наступает вероятная административная или уголовная ответственность.

За уклонение от военной службы предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 17 000 до 55 500 гривен, согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В то же время за отказ от мобилизации на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период будет уголовная ответственность, которая несет за собой лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если было уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации, то лицо будет лишено свободы от 2 до 5 лет.

Уклонение от срочной службы карается лишением свободы до 3 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет, если отказаться от "боевой" повестки в ТЦК.