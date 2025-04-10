Що вам загрожує, якщо не сплатили штраф від ТЦК
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Справа може дійти до виконавчої служби
За порушення правил військового обліку громадянам загрожує штраф. Покарати можуть за неявку по повістці або відмову від військово-лікарської комісії (ВЛК).
Як зазначають юристи, суми можуть бути суттєвими — від 17 000 до 25 500 гривень, згідно зі статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
"Накладення штрафу відбувається по процедурі та за правилами Постанови КМУ №560, уповноваженою особою зі співробітників ТЦК з належним повідомлення особи, що притягається до відповідальності", — пояснили правники.
Фахівці права нагадують, що з моменту отримання повідомлення про штраф у порушника є 15 днів на його добровільну сплату. У випадку прострочення, штраф автоматично передається до Державної виконавчої служби для примусового стягнення, а сума зростає удвічі — від 34 000 до 51 000 гривень, плюс додаткові витрати на облік правопорушення.
Штрафи — це ще не все
Несплата штрафу — не єдине, що загрожує порушнику. Якщо ситуація розцінюється як ухилення від виконання військового обов’язку, особу можуть:
- оголосити в розшук;
- затримати примусово та доставити до найближчого ТЦК;
Якщо громадянин проігнорував "бойову" повістку, його можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 336 КК України.За таке порушення передбачено позбавлення волі від 3 до 5 років.
Нагадуємо, що порушники обліку зможуть сплатити лише 50% від мінімального штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, тобто 8 500 гривень, якщо зроблять це добровільно протягом 10 календарних днів з моменту набрання постановою законної сили.
Для цього необхідно:
- Звернутися до уповноваженого органу або подати заяву через електронний кабінет у системі "Резерв+".
- Визнати факт порушення та погодитися на притягнення до адміністративної відповідальності.
- Сплатити 50% штрафу протягом 10 днів.
Якщо штраф не сплачений упродовж 30 днів, постанова підлягає примусовому виконанню.
Раніше "Телеграф" писав, що є три підстави, щоб оскаржити штраф від ТЦК. Юристи пояснили, як це зробити.