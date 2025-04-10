Що вам загрожує, якщо не сплатили штраф від ТЦК

Справа може дійти до виконавчої служби

За порушення правил військового обліку громадянам загрожує штраф. Покарати можуть за неявку по повістці або відмову від військово-лікарської комісії (ВЛК).

Як зазначають юристи, суми можуть бути суттєвими — від 17 000 до 25 500 гривень, згідно зі статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Накладення штрафу відбувається по процедурі та за правилами Постанови КМУ №560 , уповноваженою особою зі співробітників ТЦК з належним повідомлення особи, що притягається до відповідальності", — пояснили правники.

Фахівці права нагадують, що з моменту отримання повідомлення про штраф у порушника є 15 днів на його добровільну сплату. У випадку прострочення, штраф автоматично передається до Державної виконавчої служби для примусового стягнення, а сума зростає удвічі — від 34 000 до 51 000 гривень, плюс додаткові витрати на облік правопорушення.

Штрафи — це ще не все

Несплата штрафу — не єдине, що загрожує порушнику. Якщо ситуація розцінюється як ухилення від виконання військового обов’язку, особу можуть:

оголосити в розшук;

затримати примусово та доставити до найближчого ТЦК;

Якщо громадянин проігнорував "бойову" повістку, його можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 336 КК України.За таке порушення передбачено позбавлення волі від 3 до 5 років.

Нагадуємо, що порушники обліку зможуть сплатити лише 50% від мінімального штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, тобто 8 500 гривень, якщо зроблять це добровільно протягом 10 календарних днів з моменту набрання постановою законної сили.

Для цього необхідно:

Звернутися до уповноваженого органу або подати заяву через електронний кабінет у системі "Резерв+". Визнати факт порушення та погодитися на притягнення до адміністративної відповідальності. Сплатити 50% штрафу протягом 10 днів.

Якщо штраф не сплачений упродовж 30 днів, постанова підлягає примусовому виконанню.

Раніше "Телеграф" писав, що є три підстави, щоб оскаржити штраф від ТЦК. Юристи пояснили, як це зробити.