Могут ли студента мобилизовать во время каникул

Юрист объяснила, кого все же могут призвать

Студентов во время летних каникул не могут мобилизовать. Это ведь не предусмотрено украинским законодательством.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко. Она объяснила, на какие категории студентов распространяется отсрочка, и что делать в случае получения повестки.

Студенты имеют право на отсрочку даже на каникулах

Даже если студент не посещает занятия во время каникул, он остается в статусе обучающегося и, соответственно, имеет право на отсрочку от мобилизации. Такое право подтверждено изменениями, введенными Кабинетом Министров, четко указывающими: каникулы — не причина потери отсрочки.

Что делать, если студент получил повестку

Все военнообязанные, включая студентов в возрасте от 18 до 60 лет, должны обязательно явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК). И даже если у студента есть основания для отсрочки, игнорировать повестку не стоит. За такое нарушение могут объявить в розыск, отмечает юрист.

Когда мобилизация возможна

Мобилизовать студента могут только с его согласия или в случае, если его отчислили из учебного заведения. Утрата статуса студента автоматически означает потерю оснований для отсрочки.

Также мобилизации подлежат младшие офицеры запаса, которые окончили военную кафедру, даже если им еще не исполнилось 25 лет.

Кто не подлежит мобилизации

Отсрочка действует для студентов дневной формы обучения, которые соблюдают правила поочередности получения образования. Если лицо не завершило предварительное обучение и снова поступило в вуз, оно также имеет право на отсрочку — это подтверждено положительной судебной практикой.

Аспирантам, поступившим на обучение до 2024 года, также предоставляется отсрочка, даже если они учатся на контрактной или заочной форме. После 2024 эти условия изменились — отсрочку предоставляют только студентам дневной формы на бюджете.

Как получить отсрочку

Чтобы оформить отсрочку, студенту нужно получить выписку из Единого государственного реестра образования. Этот документ передается в ТЦК.

Также это можно сделать онлайн через приложение "Резерв+", которое автоматически обновляет статус студента, что освобождает его от необходимости личных визитов в военкомат каждые полгода.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать студента без отсрочки. Ваш статус могут не учесть при отсутствии соответствующих документов.