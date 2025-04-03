Студент повинен продовжувати свою відстрочку. Є два способи, як це зробити

Юрист розповів, як уникнути візиту до ТЦК

Українські студенти, які отримали відстрочку від мобілізації через навчання, зобов’язані регулярно її продовжувати. Це можна зробити двома способами.

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA", одним зі способів є подання заявки через застосунок "Резерв+". Для цього потрібно:

відкрити додаток та знайти розділ "Відстрочка";

обрати категорію "Студент";

надіслати заявку на розгляд.

Після перевірки в особистому кабінеті відобразиться статус "Відстрочка продовжена", або ж система повідомить про необхідність додаткових документів.

Продовження відстрочки через ТЦК

Другий варіант передбачає подачу заяви до територіального центру комплектування (ТЦК). Це можна зробити:

особисто – звернувшись до ТЦК за місцем військового обліку;

поштою – надіславши заяву рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Адвокат наголошує, що заява подається у формі, передбаченій додатком №4. До неї обов’язково додається актуальна довідка з університету про навчання.

Нагадуємо, що право на відстрочку підтверджується виключно довідкою про здобувача освіти, сформованою в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Ця довідка:

видається навчальними закладами;

має містити запис "так, не порушується" послідовність здобуття освіти.

Юристи зазначають, що довідки інших типів, таких як наказ про зарахування, форма 20 чи документи з іноземних ВНЗ , не підтверджують права на відстрочку.

У разі, якщо довідка ЄДЕБО містить запис "ні, порушується послідовність освіти", ситуацію можна оскаржити через адміністративний суд.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі студенти теж підлягають мобілізації. Кого можуть призвати на службу у квітні.