Чи може ТЦК не виписати штраф за неявку по повістці

Юрист пояснила, як мають штрафувати за порушення правил обліку

Військовозобов’язані українці повинні з’являтися до територіальних центрів комплектування (ТЦК) за повісткою. За порушення цього обов’язку передбачені значні штрафи.

Втім, самі ТЦК також мають дотримуватися чітких строків для їх накладання. Про це розповіла адвокатка об'єднання "Актум" Єлизавета Коробейнікова в коментарі "РБК-Україна".

Юристка зазначила, що під час воєнного стану за невиконання вимог мобілізації та порушення військового обліку передбачено такі адміністративні санкції:

17 000 – 25 500 грн — для фізичних осіб;

— для фізичних осіб; 25 500 – 34 000 грн — для посадових осіб органів влади, місцевого самоврядування, підприємств та громадських об’єднань.

Чи можуть не накласти штраф

Коробейнікова наголосила, що ТЦК має право накласти штраф лише протягом 3 місяців з моменту виявлення порушення і не пізніше 1 року з дня його вчинення.

"Зазначу, що тривале правопорушення — це проступок, пов'язаний з тривалим, неперервним невиконанням обов'язків, передбачених законом. Тобто тривалі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності)", — пояснила юристка.

За словами експертки, тривале правопорушення — це коли особа постійно не виконує свої зобов’язання, наприклад, роками не стає на військовий облік. Проте неявка за повісткою — разове порушення, яке не має ознак тривалості.

Тобто, якщо людина не з’явилася в ТЦК у визначений день і час — це разове адміністративне правопорушення, яке вичерпується фактом неявки, і його не можна розтягнути у часі для накладення штрафу.

Тобто якщо ТЦК намагається накласти штраф із порушенням строків, це підстава для оскарження рішення у суді.

Які саме дії є порушенням військового обліку

Юристка нагадала, що обов’язковими для військовозобов’язаних є:

перебування на військовому обліку;

наявність військово-облікового документа;

оновлення облікових даних;

явка за повісткою у визначений термін.

Раніше "Телеграф" писав, скільки разів можна проігнорувати повістку. За тривале ухилення від мобілізації можуть притягнути до кримінальної відповідальності.