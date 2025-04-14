Своєрідний "троянський кінь": як російська музика впливає на свідомість українців і фінансує армію ворога

Насправді музика — це зброя в руках ворога

Більшість українців після початку повномасштабного вторгнення відмовилися від російського контенту. Однак навіть на четвертий рік повномасштабного вторгнення є ті, хто не вважає прослуховування музики країни-терористки чимось поганим і продовжують це робити. Українські чарти доволі часто розривають пісні пропагандистських виконавців.

Багато хто ігнорує реальність, у якій щодня гинуть українці, виправдовуючи свою байдужість тим, що "немає гідної заміни російського контенту українським". А насправді вони навіть не намагаються її шукати. "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту із запитанням, чому не варто українцям слухати російську музику і отримав дуже зрозумілу і чітку відповідь.

Чому українці не повинні слухати російську музику

Щоразу, коли українець натискає кнопку "play" на треку російського виконавця, він робить свідомий крок проти самого себе, своєї мови та культури і навіть безпеки. Це відкрите фінансування армії країни-агресорки, підтримка їхньої ідеології.

Прихована пропаганда

Навіть якщо у пісні йдеться про "любов" чи " складне життя", там можуть проглядатися нотки пропаганди. Зокрема, у російських треках часто оспівують радянське минуле і теза "раніше було краще". Також часто можна почути, що росіяни співають про "возз’єднання" територій.

У музиці країни-агресорки нерідко можна помітити, що росіяни знецінюють Україну як державу і оспівують ідею "братніх народів". Так викривлюється реальність війни та романтизується російська армія. Особливо важливо, щоб російські треки не слухали українські діти та підлітки.

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Фінансування російської армії

Споживання будь-якого російського контенту, включаючи музику, має ще й фінансовий вимір. Кожен стрім на платформах, таких як Spotify, Apple Music чи YouTube, монетизується. За аналізом штучного інтелекту, стримінгові сервіси платять приблизно $4,4 за 1000 прослуховувань, з яких виконавець отримує близько $2. Українці щороку слухають 37 мільярдів треків російських виконавців, що приносить їм дохід у розмірі $74 мільйонів на рік. З цих грошей близько 5 мільйонів переходять у податку російського бюджету. Ці кошти йдуть на фінансування армії, яка воює проти України. Наприклад, за підрахунками, на ці кошти можна було б купити 10 тисяч дронів для російських військ.

Вплив на світогляд

Навіть якщо, на перший погляд, текст пісні "нейтральний", будь-яка музика формує уявлення про те, що усе російське "нормальне", а в результаті може здаватися, що злочини Росії — не такі вже й страшні. Насправді аргументи про те, що "музика — поза політикою" — повна маячня, на думку ШІ, адже музика — це і є політика.

Раніше "Телеграф" розповідав, які штрафи в Україні за прослуховування російської музики. Ми поділилися, що робити, коли поруч лунає "рускій мір" з колонок.