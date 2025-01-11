Чи було російське вторгнення неминучим: Кулеба розповів, що спровокувало Путіна

Україна могла б перебувати в кращому становищі, якби Захід не настільки сильно прагнув запобігти ескалації.

Російського вторгнення в Україну не можна було уникнути. Однак його можна було відтягнути на кілька місяців, але аж ніяк не на роки.

Таку думку висловив колишній глава МЗС Дмитро Кулеба у розмові з ВВС. За його словами, Володимира Путіна підштовхнула на початок вторгнення слабка реакція Заходу — він вважав, що на захоплення України ніхто не відреагує.

"Все, що він знав про Захід було те, що за його припущенням Захід не реагуватиме належним чином. І він помилився з цього приводу", — сказав він.

При цьому Кулеба зазначив, що гарною новиною є те, що Україна ще живе та бореться, а погана новина зводиться до того, що війна триває вже три роки.

Ексміністр додав, що Україна могла б перебувати в кращому становищі, якби у світі не домінувало бажання запобігти ескалації. За його словами, такий спосіб мислення переважав не лише у Вашингтоні, а й у деяких європейських столицях, включаючи Берлін.

Як повідомлялося раніше, колишній прем’єр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що Захід не мав чіткої позиції про Україну. Багато країн не розуміли, чи є вона частиною західного світу, чи зоною російського впливу.